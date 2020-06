Todalsdagen

Dagen blir litt annleis enn tidlegare år, men vi er heilt sikre på at dette blir kjempebra!

Dagen byrjar kl 11 med loppemarknad, før det seinare blir både Ræta Opp og ulike aktivitetar for både born og vaksne. Kanskje er det nokre gamle fotballferdigheiter som blir henta fram?

Gjennom heile dagen blir det sal av grillmat, is og anna godt.



Storgrillen. (Foto: Todalen.no)



Ræta Opp er eit mosjonsløp på 3 km der inntektene i år går uavkorta til Sykehusklovnene. For dei minste barne blir det og arrangert Litj Ræta med ein runde rundt banen på Bordholmen.

Påmelding finn stad ved å vippse deltakaravgifta til vippsnr 107833.

Barn (t.o.m. 14 år) 50 kr

Vaksne 100 kr

Merk betalinga med «Ræta Opp».

Startskotet for løpet går kl 12, men alle oppmodast om å møte i god tid for å registrere seg og hente startnummer. Sjølve løpet er tilpassa dei restriksjonane vi har no, og det er satt ei grense på 200 deltakarar, som vil bli delt inn i puljer på 25.



For dei som korkje vil springe eller spele fotball er det likevel verdt å ta turen for å nyte litt grillmat i det fine véret. Grillgjengen vår har stått på for å lage ein meny som kan gjennomførast på ein god måte utan smittefare, og kan by på vårrullar, trailergrill og osteburger. Og det blir sjølvsagt sal av is og brus

Håpar så mange som mogeleg tek turen for ein triveleg dag i sola!

Ingressbilde: Fra Ræta Opp 2019