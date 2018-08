To ungdomsmedaljer til Surnadal skytterlag

Det ble skutt finaler i finfelt og grovfelt på fredag. Flere av våre lokale skyttere var kvalifisert til finalene, og her er det hard konkurranse.

I klasse 2 var det tre lokale deltakere. Axel Skuggevik (Surnadal) kom på 16. plass med 38/6, Grim Sæterbø (Hjelmen) på 34. plass med 37/3 og Tomas Gravvold (Bæverdalen) endte på 48. plass med 35/2.

I finalen for klasse 3 - 5 deltok hele ni av våre lokale skyttere. De som gjorde det best var Ingar Waag (Surnadal), som skjøt seg til 57. plass med 41/6, Arne Henning Johnsen (Hjelmen) kom på 70. plass med 41/5. Ola Mogstad Strand (Øvre Surnadal) kom på plass nr 82 med 41/4. Her er det ikke mye som skiller!

Øvring lokale skyttere i finalen for klasse 3-5 var Lars Lillegård (Hjelmen) 39/5, John Nordvik (Surnadal) 39/4, Jorun Snekvik (Surnadal) 39/5, Guro Øie Bævre (Bæverdalen) 39/2, Ingebrigt Høgholt (Lomundal) 38/6 og Bernt Ole Moen (Øvre Surnadal) 38/4.

Erling Waag (Surnadal) og Ola Nordvik (Bæverdalen) skjøt begge til delt 21. plass med 42/8 i klassen Eldre rekrutt.

Karen Snekvik (Surnadal) endte høyt oppe på lista, med en fin 6. plass for 42/8 i klasse Junior. For dette fikk hun ungdomsmedalje, en utmerkelse som henger høyt i skyttermiljøet. Kjell Arne Fjærli (Bæverdalen) kom på 22. plass med 42/3, Hans Øie Bævre (Bæverdalen) på 39. plass med 41/6 og Camilla Irene Calset Grøtte (Surnadal) på 69. plass med 40/3.

Marius Mikkelsen (Surnadal) og Vegard Fjærli (Bæverdalen) deltok i klasse Rekrutt. Marius Mikkelsen fikk ungdomsmedalje for sin imponerende 5. plass med 42/7. Vegard Fjærli kom på 21. plass med 41/8.

I klassen Veteran 55 år kom Oddbjørn Bolme (Rindal) på 34. plass med 39/4. Bjørn Snekvik (Bæverdalen) skjøt til 43. plass med 38/6.

Stein Olav Gravem (Surnadal) deltok i finfelt-finalen for Veteran 65 år. Han endte på 37. plass med 41/4.

Hanne Waag i Surnadal skytterlaget forteller at Landsskytterstevent i Stjørdal var vel gjennomført, og hun er svært fornøyd med mange gode prestasjoner av skytterne i Nordmør.



Foto: Landsskytterstevnet 2018