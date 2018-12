To tap for Rindal

Trener Anders Moe Sæter forteller at kampen mot Godøy/Aksla ble en forsvarskamp uten like.

- Det var blytungt. Forsvaret fungerte bra, men vi brukte alt vi hadde av krefter, sier han.

Dagens første kamp endte 20-19. Og det viste seg å bli tøft å gå på en ny kamp samme dag. Spillerne var slitne før kampen mot Spjelkavik, som endte med nytt tap. Treneren kan bare konstatere at det ble for tøft med to kamper på samme dag, og at dette var en dårlig dag for laget. Men det er ingen grunn til å dvele ved det.

- Vi gleder oss til å komme tilbake til Rindalshuset, da skal vi ta igjen på disse to lagene, sier Sæter.



Godøy/Aksla - Rindal IL 20 - 19 (8 - 6)

Maren Halgunset

Gro Anita Bolme 5

Malin Gåsvand Løset 3

Nelly Skjølsvold 1

Ane Vasskog 1

Ana Paula de Jesus Pimentel 2

Maren Trønsdal Lund

Eirin Eline Mogset

Oddrun Berdal 2

Tonje Bjørnås 1

Beate Løseth Halsetrønning

Karianne Gjertsen Barøy 4



Spjelkavik - Rindal IL 30 - 22 (12 - 10)

Maren Halgunset

Gro Anita Bolme 1

Malin Gåsvand Løset 7

Nelly Skjølsvold 3

Ane Vasskog 2

Ana Paula de Jesus Pimentel 1

Maren Trønsdal Lund

Eirin Eline Mogset

Oddrun Berdal

Tonje Bjørnås 2

Beate Løseth Halsetrønning

Karianne Gjertsen Barøy 6



Rindals 3. divisjonslag ligger nå på 9. plass på tabellen med 4 poeng.

Anders Moe Sæter sier at laget må komme seg igjen og forbedre seg mye for å ha en sjanse i kampen mot serielederen Molde HK Elite 2 søndag. De ser det heller som en prøve, og går til kampen uten press, så får de se hvordan det fungerer.



Arkivfoto