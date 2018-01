To sterke bronsemedaljer i VM

Innsendt tekst og foto: Kjell Gunnar Polden.

Både Christian Olsen og Helene Semb frå Surnadal har tatt bronsemedaljer i VM i Dublin. Helene Semb var først ute, medan Christian Olsen slo til i dag i ein sterk klasse. Begge deltek for Norge i sparring. Christian vart den einaste senior herre frå Norge som tok medalje i sparring, og Ivan frå Ukraina som han gjekk ut mot er uhyre god. Det var så jamnt at det måtte ekstraomganger til. Evigunge Olsen var i storform, og med litt flaks kunne han hamna heilt til topps. Han vart litt for " snill" mot slutten. Helene Semb er første års senior, og har tida framfor seg. Bronse som første års senior er knallsterkt. Ho går på Nordmøre Foløkehøgskule i år og har store ambisjoner.

I morgon går begge lagsparring for seniorlaget til Norge. VM har vart heile veka med 1200 deltakarar frå over 60 nasjonar, og blir avslutta søndag med lagkonkurranser.

Christian Olsen og Helene Semb siste trening før VM.