To nye jaktkort

Det er lenge siden Rindal har åpnet terrenget sitt for harejakt med hund for andre enn innenbygdsboende. Dette vil være et prøveår, vi vil samle erfaringer og meninger fra grunneiere og storviltjegere etter endt sesong for å høre om dette er noe som vi vil tilby i fremtiden.

Predatorkort til bare 200,-

For de som evt vil være med på predatorkonkurransen, eller bare vil felle predatorer. Predatorkor omfatter Rev, grevling, kråke, mår, ravn, røyskatt, mink og skjære innenfor nasjonale jakttider.

Kan kjøpes på Inatur.no

Har dere noen spørsmål kontakt oss gjerne på: rindalutmarkslag@hotmail.com