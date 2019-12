To lensmannskontor - ett politi

Bildet: Ingunn Meås, politikontakt Orkdal, Arnt Johansen, politikontakt Orkdal, lensmann i Orkdal Tor Haugan, lensmann i Surnadal Olav Halse og ordfører Vibeke Langli.



Ordfører Vibeke Langli hadde invitert politiet fra begge lensmannsdistrikt for å prate om forventninger og planlegge videre samarbeid. I første omgang blir det overføring av lokalkunnskap mellom de to lensmannskontorene, og de ser for seg å arbeide enda tettere sammen framover.

Lensmann Olav Halse sier at politiet i Surnadal fortsatt vil svinge innom i Rindal av og til, også etter nyttår.

- Vi har vært veldig godt fornøyd med samarbeidet med politiet i Surnadal, og det blir nok like bra med Orkdal lensmannsdistrikt også, sier Vibeke Langli.



Ikke lenger utrykningstid

Hun har blant annet fått spørsmål om hvordan byttet av politidistrikt vil påvirke politiets utrykningstid, for eksempel til Rindal. Svaret på det er at når det oppstår en situasjon som krever politiutrykning så er det uansett den bilen som er nærmest som kommer. I slike tilfeller vil det derfor ikke ha noen betydning hvilket lensmannskontor man tilhører.



- Ikke vær redd for å ta kontakt!

Politiet i Orkdal vil nå bruke litt tid på å gjøre seg kjent i Rindal, og ta kontakt med mulige samarbeidspartnere i området. Alle skoler i Orkdal lensmannskontor sitt distrikt har kontakt med en politipatrulje, som kommer på besøk på skolen og gjør seg litt kjent med elevene. Rindal skole vil også få kontakt med en egen politipatrulje, sier lensmann Tor Haugan.

- Det er viktig at folk ikke er redde for å ta kontakt med oss. Hvis noen synes at vi er for dårlig på noe så vil vi gjerne ha beskjed, sier han.

Politiet i Orkdal er aktive på facebook, og kan følges på sida "Politiet i Orkdal lensmannsdistrikt". Her kan man få et innblikk i noe av det politiet jobber med til daglig, og en del faglige spørsmål bli tatt opp. Dette er også en fin kanal for kontakt med politiet, og de tar gjerne imot tips, innspill og ønsker via facebook.

Det er alltid noen som har ansvar for facebooksida, døgnet rundt. Meldinger som kommer inn til politiet via facebook blir ikke langt ut på facebooksida direkte, men blir først kontrollert av vakthavende.



Vil arbeide for å få flere ressurser

Politiet i Orkdal har ikke fått flere ressurser til rådighet, selv om lensmannsdistriktet blir utvidet ved nyttår. Lensmann Tor Haugan sier at de har lagt inn ønske om flere ressurser, og håper å få det etter hvert.

- Vi skal ta med oss det ønsket inn i regionrådet for Orkdalsregionen, og bruke de fora vi kan, sier ordfører Vibeke Langli.