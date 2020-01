To gudstenester i Rindal sundag

Kall det gjerne gudsteneste for tvilarar. Malen er ikkje så fast.

Det blir tid for å gå, tenne lys, ta imot nattverd, be, høyre på musikk eller reflektere over god-ord i salmeboka.

Preika blir å bestå i innspel til eigen refleksjon. Og dørane er vidopne for alle, uansett om me trur eller tviler mykje.

For ordens skuld: Dei to gudstenestane blir i høgste grad ulike, så det går fint an å koma til båe.

Vel møtt til alle!