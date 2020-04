Tjuvstart dyrkinga i hagen

Mens vi venter på våren

Tenk på alle frøa som ligger ute hele vinteren og spirer når det blir «laglige» forhold. Vi kan herme etter naturen, og gjøre det samme med noen av vekstene vi vil dyrke i hagen. Noen vekster er kravstore til temperatur, og tåler ikke kaldt vær. Disse må du vente med.

Solveig Haglund på Oppistua Øye i Surnadal jobber lange økter ute i hagen mellom snø og regnskurer. Egentlig skulle tunet og hageområdene omkring på garden vært fylt av Inn på Tunet-aktiviteter for både unge og eldre. Med stengte skoler og strenge forskrifter for våre eldre, er det full stopp i disse aktivitetene i vår. Solveig velger å klargjøre med såing og hagestell, slik at hun er forberedt på vanlig kvardag når den kjem.

Lag deg en kaldbenk

I en kaldbenk kan vi enten sette ut planter som har spira inne, og skal venne seg til ute-livet. Vi kan og så, og tilrettelegg slik at det blir lunt og varmt i kaldbenken. På solrike dager kan du få spiring langt tidligere enn på friland (altså på bakken i bed).

Det du trenger er et stort fat, kasse, trau eller noe du kan lage en binge av. I bunnen må du legge noe som drenerer vann godt. Dette kan være småstein med visne, døde planter rundt. Det kan være sand, eller grusblanding. Første laget bør være ca 3 cm, men kan gjerne være mer. Så fyller du noe kompostjord og jevner utover på toppen. Dersom du synes kompostjorda di er tung og klabbete, bland den med litt sand. Fukt jorda godt. Klem den litt sammen. Så i rader/rekker, og merk pinnene med gråblyant. Da regner ikke skrifta bort og du har oversikt på hva som er sådd.

Lag lokal drivhuseffekt

Finn så fram enten gjennomsiktig plast, akryl-duk eller kanskje et forkasta vindu. Legg dette over etter at du har sådd. Pass på at det ikke ligger klebra til jorda. En plastduk kan stiftes eller spikres fast med pappspiker. Et gammelt vindu kan vernes fra å blåse vekk, med å legge stein oppå.

Etterhvert som plantene dine spirer, og det blir mye dogg, kan du åpne og lufte, for så og stenge igjen f.eks. over natta.

Hva kan du starte med?

-Sorter som spinat, bladsalat og reddik vil jeg anbefale å prøve seg på først, fastslår Solveig.

Har du ambisjoner om å følge opp en grønnsakshage hele sesongen, er kaldbenken også et sted du kan plante ut plantene som har spira inne. Da slipper de å bli lange, lyse og hengslete. (Og du slipper unna mye rot inne). Planter som er aktuelle her er blant anna kålplanter, selleri og purreløk.

Inni bakken eller oppå bakken

Plasseringen av kaldbenken din har stor betydning. Finn en lun krok, der du vet sola tar. Jorda i en slik benk vil bli fortere varm, og god drenering i bakken vil også til en viss grad isolere. Du må imidlertid være påpasselig så det ikke tørker ut.

- Det kan bli langt varmere under plasten/glasset enn det er ellers, sier Solveig og ønsker lykke til med jobben i kjøkkenhagen.