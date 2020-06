Tjønnakiosken er åpen

Bra start

Nathalie Nilssen Nordlund, Synne Dalsegg og Lucas Reitan Hellem skal begynne på ungdomsskolen til høsten, så de er unge kiosk-drivere. Men de gleder seg, og de tror det blir en bra sesong. Dessverre mister de Småtrolluka, som tidligere drivere av Tjønna-kiosken har tjent ganske bra på. Men de har allerede holdt åpent en dag, og da var det ganske bra omsetning, synes de.

I år er det bare tre drivere, og det sier seg selv at de ikke alltid kan holde kiosken åpen, så faste åpningstider blir det ikke. Målet er å holde åpent på ettermiddagen på godværsdager, forteller de. De vil vanligvis åpne kiosken mellom kl 12 og 14, og holde åpent til mellom kl 19 og 20 på kveldstid når det er folk ved Tjønna. De vil holde på helt til skolestart i august.

Når det er dårlig vær vil kiosken være stengt.



Kornoatilpasset

På grunn av smittevernsreglene skal alt som selges i kiosken være innpakket, og det er bare de som selger som skal skjenke kaffe i koppene og åpne esker. Antibac har de selvsagt på plass.



Her er en stor del av årets vareutvalg i kiosken, og alt er innpakket. Antibac er selvsagt på plass.



Sommerjobb

Drifta av Tjønnakiosken foregår slik at Rindal Vel sørger for at kiosken er i orden og at alt av nødvendig utstyr finnes der. Driverne betaler hverken husleie eller strøm, men de kjøper inn de varene som selges, og beholder overskuddet fra salget. På den måten blir dette en sommerjobb for noen ungdommer hver sommer.



Midt på dagen onsdag var det allerede en del folk på badeplassen ved Igltjønna.