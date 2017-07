Tjønnakiosken åpen på godværsdager

Bildet over: Synnøve og Hege sørger for is, kaffe og bakels og mye mer på Tjønnakiosken.

Hver av dem har fri hver 3. dag, og i dag var det Hege og Synnøve som hadde vakt. Begge mener det er en fin sommerjobb, og sier det kan være godt å ta seg et bad når kvelden kommer.

Tilbudet er fleksibelt i år. De har åpent alle godværsdager fra klokken 12.00, og holder åpent til folk begynner å gå hjem på kvelden. De selger mye is, men også kaffe, bakels og andre kioskvarer, samt annen mat, som panini, som det har gått mye av i år.

Synnøve og Hege sier de håper på godt vær resten av sommeren, så de kan holde åpent. Det er tross alt greit å tjene litt penger når sjansen byr seg.



Rolig dag på Tjønna i dag. Det er kanskje godt med en pause etter så mange varme dager.