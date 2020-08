Tirsdagstur til Vaulen i Surnadal

Bilde: Fornøyde turgåere på Vaulen.



Planen var å dra til Omnfjellet i Orkland, men melding om kuling og regn gjorde at vi satset på Vaulen i stedet. Et fornuftig alternativ!



1. september gjør vi et nytt forsøk på å dra til Omnfjellet. Kjører til P-plassen i Langlidalen. Merkasti derfra. 3,5 km én vei. («Blå-tur») Vel møtt ved Torshall, kl. 9.30. Håper på godt turvær!



Tekst/bilder: HEF







En lystig gjeng klar for enda en Tirsdagstur.



Langs Krokvatnet var det i sin tid tre bosatte markagarder: Austergarden, Midtgarden og Vaulen. Her er vi på Midtgarden.



Har ofte lurt på hvordan dagliglivet artet seg for folka på en gammel markagard. Sikker mye slitsomt arbeid.



Midtgarden er en litt spesiell plass for kar´n på trappa (HEF). Bestefaren min (John O. Børset, Utigard Børset) drev med markaslått i dette området. En god stund siden, ja!



Det var meldt regn, og det ble det. En bagatell i våre dager. Noen regndråper preller av på gode regnklær.



Framme på Vaulen. Dette er ett av «Mustershusa», som ble restaurert i åra 2002-2004. Engelskmannen John Patrich Musters kjøpte Vaulen 1895. Eiendommen ble senere overtatt av sønnen James.



Satte oss godt til rette i den store gapahuken på Vaulen. Hadde slett ikke hastverk!



Utrolig mye har foregått på Vaulen gjennom tidene. Vaulen var bebodd fram til 1717. Senere seterdrift. Her ser rester etter låvebru og hus. Solåsvatnet bak.



Statue av James Chaworth Musters (1901-1948). Fikk utrettet veldig mye i sitt korte liv. (Mye stoff om ham på «nettet».)



Bare blide fjes! 18 turgåere fikk en innholdsrik tur. Bare rundt 8 km å gå (t/r). Ny tur neste tirsdag!



