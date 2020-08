Tirsdagstur til Resdalen

Bilde: Gruppebilde er nesten obligatorisk.



Vi parkerte i grustaket ved Vålåskaret og gikk til Mjukinn via Elgmerket. Ned igjen om setergrenda Vålåskaret. En lett og fin rundtur!



18. august drar vi til Kvenndalen i Surnadal med Fossafjellet som mål. For aller første gang! 7-8 km å gå tur/retur («Blå-tur»).



Kjører fra Torshall kl. 9.30. Vel møtt! NB: Bompenger 50 kr. Kan vippses.



Tekst/bilder: HEF







Begynte å gå fra grustaket ved Vålåskaret i Resdalen, Orkland kommune.





Utrolig mange har drevet med seterdrift i Resdalen. Vi gikk forbi Elgmerket, hvor siste år med setring var 1952. Husa er borte i dag. Tar med dette bildet for å vise hvordan det så ut her tidligere.





32 turgåere deltok på denne Tirsdagstur´n. Kort tur - og ypperlig turvær!





Mjuksetra (Mjukinn) sett fra Berteberget. Seterdrifta her tok slutt i 1947.





Berteberget har fått navn etter ei ni år gammel jente, Berte Honnstad Dragset, som satt og sang oppe på det stupbratte berget. Hva sang hun? Har ofte lurt på det! Mora hennes holdt til på setra.





Oppe på Mjukinn (Kamben), 761 moh.





Mjukinn er et svært populært turmål!





Utsikt mot Trollheimen med (f.v.) Trollhetta, Rindhatten og Snota langt bak til høyre.





Det ble en ekstra lang matpause i finværet.





Gikk tilbake om Vålåskaret. Dette er den første setergrenda i Norge som ble fredet (1967). Nydelig plass!





Vakkert med blomster også! Mer enn vanlig i år, synes jeg. Bare positivt!



