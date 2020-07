Tirsdagstur i Tørsetmarka

Bilde: Vi fikk en hyggelig turdag i Tørsetmarka!



Men vi starter opp igjen 11. august. Turprogram på Trollheimsporten noen dager i forveien. Satser på både korte og lange turer, og flere helt nye turmål.



Takk for trivelige turdager så langt! Og velkommen til nye fellesturer utover høsten!



God sommer!



Hilsen

Turstigruppa i Rindal IL

ved Helge og HE





Lang, lang rekke. 29 turgåere på vei fra Tørsåsløa til Skåkleiva.





Tok noen pauser på turen oppover. Godt turvær!





Siste bakke før toppen.





Toppvarden på Skåkleiva, 786 moh.





Skodda kom sigende da vi var på toppen. Dårlig utsikt, men god stemning!





På vei tilbake. Litt yr og skodde akkurat her. Men ingen mistet motet av den grunn.





Nede ved Tørsåsløa. En passende lang trimtur midt i Kulturvøkku.



Rindal IL er medlem av Trollheimsporten.