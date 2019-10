Timålstap for Surnadalsdamene

Surnadal har i mange år hatt trøbbel med å vinne kampene mot Flå/Lundamo. Fredag stilte gauldalingene med kun èn innbytter, og 3 - 4 av de beste spillerne var forhindret til å være med på kampen. Dermed lå alt til rette for at Surnadal for en gangs skyld kunne gå seirende ut av et oppgjør mot Flå/Lundamo. Det skulle likevel vise seg å bli i det tøffeste laget for surnadalingene.

Det startet så bra for hjemmelaget, som gikk opp i ledelsen 3 - 1 etter scoringer av Elise Einum, Thea Tiset og Kine Bjørseth. 10 minutter ut i kampen var fortsatt Surnadal i ledelsen på stillingen 6 - 5. Kampens store spiller, Elisabeth Bolland, utlignet til 6 - 6 på straffekast. Surnadal klarte ikke å komme langt nok ut på storskytteren på Flå/Lundamo, som gang på gang fikk skyte fritt mot mål. Til pause ledet gjestene 15 - 9.

Surnadal fikk en god start på andreomgangen, og scoret tre kjappe mål. Flå/Lundamo klarte ikke å sette ballen i mål før det var gått sju minutter av omgangen. Gjestene tok over kommandoen igjen, og var hakket vassere både fremover og bakover på banen. Surnadal pådro seg en utvisning på stillingen 14 - 18, som gjestene utnyttet godt og scoret tre mål.



Surnadal ble hardt straffet for mange tekniske feil, og ble regelrett løpt fra utover kampen. I tillegg ble de for snille i forsvarsarbeidet sitt. Det var også tydelig at de savnet sin playmaker, Mali Bæverfjord. Surnadal slet med å finne rytmen i angrep, og svært ofte endte angrepene med tekniske feil eller en dårlig avslutning mot mål. Surnadal tapte til slutt 30 - 20.



Tøffe arbeidsforhold for Anja Ranes på strek

Trener Ole Magnar Ulvund var ordknapp etter kampen.

- Dette er jeg ikke fornøyd med i det hele tatt. Vi er for snille i forsvar, og blir løpt fra i angrep. Den eneste som får godkjent fra meg i dag er Line Mogstad. Hun gjorde en god jobb i forsvar, sier Ulvund.

Line Mogstad kom inn og gjorde en forskjell i forsvar, og var delaktig i at avstanden mellom lagene ikke ble større enn ti mål. Kine Bjørseth tok mye ansvar i angrep, men måtte gjøre mye av jobben alene. Hildegunn Dalsegg Henden gjorde en del tekniske feil, men jobbet seg opp i løpet av kampen. Det er tydelig at hun trives best når hun får herje fra kantposisjonen sin. Kanskje burde Oddrun Husby fått mer spilletid. Hun kom inn som et friskt pust på back, og var nest sist på flere av scoringene til Surnadal mot slutten av kampen.

Kampens toppscorer ble Elisabeth Bolland med 11 mål.

Etter to kamper ligger Surnadal på 8. plass på tabellen med 2 poeng.

Neste kamp for Surnadal er søndag 3. november. Da er Lensvik motstander i sesongens første bortekamp.



Thea Tiset setter inn ett av sine to spillemål. I tillegg scoret hun tre på straffekast.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Kine Bjørseth

** Hildegunn Henden Dalsegg

* Line Mogstad

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal - Flå/Lundamo 20 - 30 ( 9 - 15 )

Connie Moen

Oddrun Husby

Elise Einum 3

Valeria Dannevig

Thea Tiset 5

Line Mogstad

Hildegunn Henden Dalsegg 5

Line Indergård 1

Ingrunn Heggset

Anja Ranes 1

Kine Bjørseth 5

Tonje Fuglås Kvendbø