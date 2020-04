Tiltak i korona-tider

Det skriver Surnadal kommune i ei pressemelding fredag.

Undersøkelsen viser at det er en krevende situasjon for mange bedrifter. Per 3. april var 653 personer permittert fra bedrifter i Sunndal og Surnadal. Kun et fåtall av bedriftene har imidlertid gjennomført oppsigelser så langt. Situasjonen er særlig krevende innen reiseliv og handel. Tallene for bedriftene i SuSu-kommunene er noe lavere enn gjennomsnittet på landsbasis.

Situasjonen for lokalt næringsliv som følge av koronakrisen ble behandlet i møter i Formannskapene i Sunndal og Surnadal torsdag 2. april, og i møte i styret for SuSu-Programmet fredag 3. april. Formannskapene vedtok at det skal iverksettes flere ekstraordinære tiltak kommunal regi. Programstyret vedtok å be SuSu-administrasjonen iverksette følgende tiltak:

- Holde seg oppdatert på ekstraordinære tiltak, pakker og virkemidler for å kunne yte god rådgiving og bistand

- Følge opp gründerbedrifter i tråd med innspill fra kartlegging blant bedriftene

- Følge opp lokale bedrifter og tilby bistand i tråd med prioriteringen i spørreundersøkelsen:

* Kontanttilskudd

* Bedriftsutviklingstiltak

* Kompetansetiltak

- En særskilt satsning i SuSu-regi rettet mot lokale bedrifter innen reiseliv og handel, bla gjennom ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO-2) tilbudt via Møre og Romsdal fylkeskommune

- Utvikle og søke å få finansiert prosjekter i regi av SUNS/Surnadal kommune og SuSu-programmet som skal bidra til styrka satsing og tilrettelegging for gründere og etablerte bedrifter

- Opprettholde god dialog, innhente og oppdatere kunnskap om utviklingen blant gründere og lokale bedrifter i den rådende situasjonen

SuSu-programmet er et samarbeid om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal kommuner. Et felles programstyre sammensatt av representanter for næringslivet og kommunene leder programmet. Programadministrasjonen utføres av Surnadal kommune, nærings- og utviklingsavdelinga og Sunndal Næringsselskap (SUNS).



Bilde fra nettmøtet 3.april: Ordførerne Ståle Refstie i Sunndal (t.v) og Margrethe Svinvik i Surnadal er leder og nestleder i Programstyret for SuSu-programmet (Foto: Surnadal kommune)