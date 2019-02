Tilsvar vedr. brua Gløna Nedre på fv. 328

Her er brevet Skuggevik sendte til vegvesenet 14. februar.

Her er tilsvaret fra Arild Vikan.

...og her er svaret Dordi Skuggevik sendte tilbake til Arild Vikan:

Takk for orientering.

Den nye Gløna-brua på Glærum er uansett en SKANDALE! Spesielt når den i utgangspunktet er unnfanget i vedtaks form som en SKANDALE! Noen sitter i politiske verv og i byråkratiske jobber som de ikke burde hatt!

Som gammel norsklærer vil jeg dessuten oppfordre dere til å sende ut mailer som er ryddigere og mer kortfattet og oversiktlige!

Arne Garte som bor i det røde huset lengst opp i grenda ovafor Gløna-brua var med på å bygge den forrige brua i 1949. Jeg tror ikke han vil stille opp som snorklipper på et så tåpelig prosjekt som dette ble. Vi stod og så på fadesen her om dagen, mens isforra ble kjørt bort av vegvesenet. Trist for oss skattebetalere at Fylket har påført seg selv så unødvendige utgifter

og så mye prakk for dem som ble offer for flommen og isgangen i elva.

Det er det gamle revynummeret:

Borgeren: Gi meg nye sko!

Det offentlige: Du har fått nye sko!

B: Ja, men de er 2 nummer for små!

DO: Ja, men det spiller ingen rolle, for du har fått nye sko!

BASTA!

PS: Dagens observasjon av ny bru på gamle brukar: Etter å ha lest brevet fra Vegkontoret på Molde, om at de bygger ny bru på gamle brukar fra 1949, gikk jeg en tur og så på brukara.

Ja, der står de, med ny smal bru oppå. Men - brukara er breiere enn brua! Det ville gått fint å lage ei bru med bredde 7 meter her, med disse brukara fra 1949.



SÅ HVORFOR BLE IKKE DET GJORT?!



Svar: Noen er sterkt ubegavet!

Hilsen

Dordi Skuggevik