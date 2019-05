Tilsvar til Dordi på Pornolys

For det første så er det flott at du er så interessert i lys at du må skrive leserinnlegg om dette.

For det andre så er det særdeles skuffende at du med din interesse for lys ikke har begreper på lys termelogi.

For det tredje så lurer jeg på hvilken obskør sjanger av porno du er interessert i som har et eget begrep på lyssettingen.



La oss starten med din interesse for lys (eller mangel på kanskje...)

I alle sammenhenger, også i kirkebygg er det lys. Og i konsertsammenhenger er ikke det viktigste å lyse opp detaljer i kirkebygget, men å underbygge stemninger i musikken og gi gode forhold til artistene.

Og alle opptredener av alle slag er selvsagt godkjent av noen som jobber med nevnte arena og disse er meget godt informert om hva som skal inn av teknisk utstyr, for eller ville ikke slike konserter blitt arrangert i kirken.



Så over til din bruk av feil termelogi. Lysporno. I bransjen så er lysporno en benevnelse på noe som er meget nytt, veldig tøft, grensesprengende og oppsiktsvekkende på en meget positiv måte, så kanskje en takk til deg er på sin plass (eller aller helst ikke...)

Lysorgel. Lysorgel i Domen der altså. Et lysorgel er et fenomen fra 70-tallet hvor ungdomsklubber fikk en kasse med lys hvor lampene blankett i hytt & gevær i en nogenlunde takt. Noe slikt har ALDRI vært brukt i Domen eller andre kirker. Flott at du trekker fram Aurora konserten, for den har nemlig vunnet flere priser for sitt lysdesign. Ferdig snakka (om du forstår hva jeg mener).

Lyssminke!? Du verden, den var ny. Trodde i min enkelhet at sminke er noe man fysisk påfører ansiktet, så der lært jeg et nytt feilbegrep. Viste du at til og med sollyset har forskjellige farger?! Makan til bambusvås!! Lyssminke er ikke et ord, kun din simple oppfatning av det som da heter lysdesign, men det er vel kanskje for moderne til at du velger å bruke riktig ord?

Kan jeg nå kalle meg lyssminkør? :-)

Lyskanoner er heller ikke et ord. Lyskastere heter det, så lærte du en ny ting i dag.



At din oppfatning av en proff lyssetting i et kirkerom minner deg om et discotek, synes jeg er å trekke det litt langt og samtidig lurer jeg da på hvilke discotek i østeuropa du har frekventert?

Profanering nevner du gjerne, men her er det vel snakk om øyet som ser og hvem som opplever konserten. En konsert med lyssetting er ikke misbruk av kirkerommet, da skal det mere til. Selvsagt blir kirkerommet til en kulisse, det er artisten som har hovedrollen i en slik setting. Ønsker du å nyte kirkerommet i stillhet og dagslys, så får du sikkert låne en nøkkel.

Din påstand at Olavsfestdagene misbruker kirkedemokratiet er veldig drøy. Dette har du overhode ingen grunnlag for å påstå. La det samtidig bare være klart at Nidarosdomen kun benytter seg av profesjonelle lys og lydteknikere, nettopp for å kunne ta best mulig vare på Domen. At du har en annen oppfatning på hva som er vulgært og smakløst får stå for din egen tristhet.



Hadde det kanskje vært best om alle arrangementer i kirkelig regi skulle forgått i stillhet og stearinlys?



Det arrangeres faktisk ungdomskvelder med dans i noen kirker.



Lev vel i din harme.



Trond Dybfest

