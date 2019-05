Tilskudd til nærbutikkene

Nærbutikkene Matkroken i Todalen, Matkroken i Bæverfjord og Coop Marked i Bøfjorden har fått bevilget et ekstra tilskudd på kr 30000 hver, fra Surnadal kommune. Dette ble vedtatt på formannskapsmøte tirsdag. Pengene fikk de for å yte noen ekstra tjenester for kommunen. Dette gjelder kaffekroktilbud, en enkel turistinformasjon og en kommunal infotavle hvor man finner siste nytt fra kommunen.