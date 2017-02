Tilbud om deltakelse i foreldregruppe

14 ansatte fra barnehagene i Surnadal, helsestasjonen, IK barnevern og PPT for Surnadal, Rindal og Halsa, er nå full i gang med opplæring i å drive ICDP foreldregrupper, tilknyttet prosjektet «God oppvekst». Vi behøver nå mange foreldre til å delta i gruppene våre slik at vi kan bli sertifiserte veiledere! I denne omgangen vil det bli foreldre til enkelte årskull i enkelte barnehager som vil få tilbudet, og de vil få nærmere informasjon om påmelding. Prosjektleder Kari Hamnes fra PPT håper at de foreldrene som nå får tilbud om å delta i slike foreldregrupper, hiver seg med! Vi har allerede mange påmeldte, men i og med at vi er så mange som skal bli sertifiserte på en gang behøver vi enda flere!

Om du lurer på om du ikke «strever nok» med egne barn til å kunne ta imot tilbudet, vil vi understreke at dette tilbudet er ment forebyggende til alle foreldre. Som foreldre har alle mange gleder og naturlig nok også utfordringer. I en travel hverdag kan det være lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og ikke minst hvor viktige vi er for barna våre. I foreldregruppene legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og snakke om både det som er bra og det som kan være mer utfordrende. I slike grupper kan en blant annet få vite mer om hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer, og en kan dele tanker og ideer. Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?

Vi regner med at mange i utgangspunktet er positive til et slikt tilbud, men at det i den reelle tidsklemmen vi faktisk lever i kan være vanskelig å se for seg at en vil klare å sette av tid til å delta i slike grupper. Men vi håper og tror at om en får til å rydde tid, vil dette bli opplevd som en god lomme i hverdagen der en får sette seg ned og snakke om det som er så viktig for oss, barna våre. Det vil også kunne gjøre at daglige gjøremål glir lettere med at en er mer bevisst på det gode samspillet. Vi som tar denne opplæringen opplever selv at dette har gitt oss svært mye i rollen som private omsorgsgivere, til for eksempel egne barn.

Kommunalsjef Astrid Mogstad Høivik forteller at Surnadal kommune lenge har satset på tverrfaglig arbeid til det beste for barn og unge. De siste årene har det særlig kommet til uttrykk gjennom bruk av dialogverktøyet ASQ-Se og reflekterende tverrfaglig team i barnehagene. Prosjektet «God oppvekst», som er initiert og driftet av PPT, er et tverrfaglig prosjekt som nå har sett i verk flere tiltak som er tenkt universelle og forebyggende. Slike type tiltak tror vi er svært viktige for å kunne sikre at alle barn blir best mulig rustet til å mestre egne liv. Etter å ha sett i gang systematisk tverrfaglige observasjoner i barnehagene, er turen nå kommet til å utdanne ansatte i ICDP, et program for foreldreveiledning. De siste årene har vi opplevd i økende grad at foreldre ønsker veiledning i det å være gode foreldre for sine barn. Vi har tro på at vi med dette prosjektet skal få økt kompetansen til våre ansatte, og kan støtte foreldre i å være trygge, tydelige og varme voksne for barna i våre kommuner.

Silje Ranes, som er en av de ansatte fra barnehagene som får opplæring i ICDP, har laget en hjemmeside for oss, http://www.icdp.tips, der en kan lese mer om foreldregruppene. Spørsmål kan rettes til post@icdp.tips.

Foto: PPT Surnadal, Rindal og Halsa