Tilbakeblikk på årets Norway Cup

Trener Morten Møller forteller at Rindal G19 hadde et fint opphold, hvor de stilte med en ung 16-mannstropp: én 15-åring, tre 16-åringer, sju 17-åringer i tillegg til to 18-åringer og tre 19-åringer.

- Sportslig sett fikk vi artige og ufordrende kamper i gruppespillet. Til tross for ok spill gikk vi på et tap 5-2 mot spanske Club de fútbol Alfaz del Pi. Vi fikk en grei seier 4-2 mot Ridabu 2, og tap 2-0 mot Holmlia i vår beste kamp under oppholdet. Vi hadde håpet å komme et stykke i B-sluttspillet, men gikk på et litt surt 4-1 tap i 16-delsfinale mot Skjold IL i en kamp hvor vi ble overrumplet av et fysisk og godt kjempende lag som nok ville vinne mer enn oss. Vi fant aldri rytmen i kampen - så tapet var greit nok. Artig å bryne seg mot gode lag vi ellers ikke får anledning til å møte, sier Møller til Trollheimsporten.

Alle foto over: Rindal IL fotball.

A-sluttspill for SIL

I Surnadal IL kom tre av seks lag til A-sluttspill. På første sluttspilldag vant alle lagene sine første kamper, og SIL vant til slutt hele sju av ni kamper.

J16 kom seg lengst av alle, og møtte Åsane Fotball i kvartfinale i A-sluttspillet fredag formiddag. Der ble Åsane for tøffe, og jentene tapte til slutt 0-3. Nettopp Åsane møtte så Nittedal i J16-finalen i A-sluttspillet. Nittedal slo jentene i gruppespillet - så de eneste to som slo J16 møttes i finalen!

Her ser du resultater for alle lag.

Bæverfjord IL G12 vant hele fem av seks kamper i sitt cup-eventyr og ble gruppevinnere med 27-5 i målforskjell! Foto: Frode Hågen Raaen.

Stor opplevelse

Leder for Surnadal IL, Øystein Bondhus, ser tilbake på en svært lærerik og positiv uke.

- Vi er kjempefornøyde med årets Norway Cup-turnering! Det har vært en stor opplevelse for både spillere, foreldre og støtteapparat, og det er utrolig gledelig å se det sterke samholdet vi har i klubben vår. Sportslig har det også vært veldig bra. Vi har tre av seks lag til A-sluttspill, og alle lagene våre vant minst én sluttspillkamp, forteller han til Trollheimsporten.

- Det har vært veldig gøy å se den positive utviklinga til lagene utover i turneringa. Jeg er sikker på at innsatsen og opplevelsene fra Norway Cup kommer til å ha en positiv effekt for høstsesongen, avslutter Bondhus.

Noen glimt fra Norway Cup, sett med SIL-øyne:

Alle foto over, samt ingress: Surnadal IL fotball.