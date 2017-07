Tilbake til røttene

Landon bor hos Tore og Solveig Landsem, og er femmenning med barnebarna til Tore og Solveig. Landon sin «great great grandfather» (tippoldefar) Lars skulle egentlig ta over gården på Landsem, men dro heller til Oregon i USA, og Lars’ bror Tore tok i stedet over gården. Og nå har Landon altså vært fire uker i Norge, for å bli bedre kjent med familiehistorien sin og med det å jobbe på gård.



Begeistret for regnvær og gårdsarbeid

Inntil intervjutidspunktet har sommerværet vært heller stusselig i Rindal, men det har ikke gjort Landon noe: - Jeg har elsket det, jeg har rett og slett nytt regnet! sier han. Sacramento og California har nemlig nesten ikke hatt regn de ti siste årene. Landon er heller ikke beskjeden med lovord om den norske naturen: - Jeg elsker alt det grønne, bekkene, elvene og innsjøene, sier han. - Vi har heller ikke mange trær hjemme.

I løpet av oppholdet har Landon fått være med på å høste inn gress, å sette opp gjerder og å rydde låven. - Jeg liker gårdsarbeid, det å jobbe med hendene, sier han. - Jeg liker også å være med kyrne, noen liker jo å være kjæledyr slik som hunder!



Ville oppleve Norge

Landon forteller at verken Landsemfamiliene i Norge eller USA har visst så mye om hverandres historie, men at de har holdt noe kontakt. Landons tante og bestefar har besøkt Norge tidligere, og nå ville Landon oppleve Norge selv, noe som har blitt den første reisen hans utenfor USA. Før Landon reiste visste han ikke om han kom til å kunne å kommunisere med vertskapet siden han ikke kunne noe norsk, men har blitt overrasket over hvor godt engelsk nordmenn prater. Han liker å lære språk og har plukket opp noen ord, og kan kommunisere litt med de yngste barna på gården om det å skulle sitte på ryggen eller spille fotball. Landon har også fått lært mye om familiehistorien sin, og norske tradisjoner, noe han har funnet svært interessant. Han har dessuten satt stor pris på å bli kjent med familien på Landsem og kunne leve som de gjør.

Tilbake i USA har Landon ett år igjen på high school før han skal ut på sin «mission» (misjonsreise) som mormoner. Da blir han sendt ut i verden av kirka si for å misjonere, og håper på å komme til Norge, men har ingen garanti for det. Etter dette begynner han på college på Brigham Young University i Utah hvor hele familien før ham har gått. Han ønsker å bli forfatter, og er allerede redaktør i skoleavisa på skolen hvor han går nå, så skriving er noe han er kjent med.



Har funnet roen

Landon hadde forventet flere kulturforskjeller mellom nordmenn og amerikanere, men har blitt overrasket: - Jeg hadde hørt at skandinaver ikke var så sosiale, men alle liker jo å prate her! sier han. Han har også tilbragt tid sammen med rindalinger på sin alder, som han har vært overrasket over at er opptatt av de samme tingene som ham, og bruker de samme sosiale mediene.

Men én stor forskjell, er de forskjellige livsstilene i gårdslivet og bylivet, synes Landon. - Jeg tar med meg hjem at jeg skal slappe av mer, sier han, - Vi slapper egentlig aldri av hjemme. Her jobber de skikkelig hardt, men de tar det rolig mens de gjør det.

Landon synes også felleskapet i bygda er imponerende; at så mange jobber frivillig sammen mot et felles mål, som f.eks. å sette i stand skiløyper.

De kommende ukene skal Landon og moren hans, som kommer i dag, reise rundt i Norge og få med seg severdigheter som til og med vennene hans hjemme har hørt om. Men det får de ikke noen liveoppdatering på, for Landon bestemte seg nemlig for å ikke bruke så mye sosiale medier og ha kontakt med de hjemme mens han var i Rindal. Og kanskje har han allerede med dét lært å finne roen som en ekte rindaling.



Litt av Landsemslekta. Bak f.v.: Tore Landsem, Solveig Landsem, Elmira Landsem-Røen, Jessica Landsem-Røen, Jostein Landsem. Foran f.v.: Landon Parkinson, Kristine Landsem med Alma Landsem-Røen på fanget og Savanna Landsem-Røen.

