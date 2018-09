Tilbake på vinnersporet

Før kampen lå KFK ett poeng over Surnadal tabellen. Da lagene møttes i Kristiansund i mai, ble Surnadal sendt hjem med tap 3 - 2. På Syltøran stadion fredag tok hjemmelaget kommandoen fra første spark på ballen, og før det var spilt sju minutter hadde Sander Smevoll scoret to mål. Anført av Frikk Hauglann Talgø spilte Surnadal seg frem til flere enorme sjanser det første kvarteret, men marginene spilte ikke på lag. Kampen jevnet seg ut etter en hektisk start, men Surnadal hadde full kontroll. I det 38. spilleminutt stupheadet Stein Todalshaug inn kampens tredje mål, og lagene gikk til pause på stillingen 3 - 0.

Intensiteten dalte litt etter pause, og KFK hadde et par store sjanser til å redusere. Men et godt forsvar og en god Mattis Fiske i målet til Surnadal ryddet opp, og slapp ikke gjestene inn i kampen. I det 68. spilleminutt sørget Sander Smevoll for hattrick etter et flott gjennomspill av Tore Bæverfjord. Kampen endte med seier 4 - 0, og Surnadal klatret til 4. plass på tabellen med 30 poeng.



Frikk Talgø løper fra de aller fleste, og skapte mye for Surnadal i fredagens kamp

Etter å ha spilt to uavgjortkamper kunne trener Webjørn Holten igjen glede seg over seier og null baklengsmål.

- Vi spiller en god kamp i dag, og kunne fort ha ledet 6 - 0 til pause om vi hadde omsatt sjansene våre til scoring. Det er mange som spiller godt, og kanskje spesielt Sindre Hyldbakk Kvande i midtbaneleddet vårt. Han vinner utrolig mange baller, og presterer alltid på et høyt nivå. Det er også artig å se Ingebrigt Løfaldli tilbake på banen etter et langt skadeavbrekk. Vi har en solid og god spillerstall, sier Holten.

Neste fredag er det klart for lokaloppgjør mot Sunndal på Sande stadion. Serieleder Sunndal leder tabellen med 34 poeng etter å ha spilt uavgjort mot Malmefjorden fredag. Holten sier at laget gleder seg stort til kampen, og at de er revansjelystne etter å ha tapt 2 - 0 på Syltøran i mai.

- Vi gleder oss stort til kampen, og skal prestere bedre enn vi gjorde i det første oppgjøret. Det var nok den dårligste kampen vi har spilt i år. Vi vet at vi møter et godt lag, så det blir en tøff kamp om poengene, sier Holten.

Sindre Hyldbakk Kvande er en solid midtbanespiller, som sjelden spiller en dårlig kamp



Et gledelig comeback av Ingebrigt Løfaldli som har vært ute i lang tid etter en kneoperasjon