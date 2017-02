Tilbake på toppen av pallen

- I dag fungerte det bedre o-teknisk, samtidig var kroppen også piggere enn i går, sier Lars Moholdt etter dagens sprint i Sport8Norgescupen i skiorientering fra Eiksetra i Asker.

Og når det fungerer for Moholdt er det vanskelig for resten av feltet å holde følge. Øyvind Watterdal var nærmest. Gårsdagens vinner under NM-mellomdistanse var imidlertid 40-tallet sekunder bak Moholdt på dagens sprint.

- Det var godt å kjenne at jeg hadde bedre flyt i o-teknikken i dag, kommenterer Moholdt og legger til at Watterdal nok samtidig også hadde en noe dårligere dag enn i går.

For Moholdt var det nesten feilfritt. En liten feil mot slutten var det eneste perfeksjonisten fra Rindal har å plukke på.

- Jeg tok en ganske stor «kutt», og da mistet jeg litt oversikten. Der gikk det kanskje 10 – 15 sekunder.

Uansett en god bekreftelse og gode svar å ta med seg på veien mot ny NM-helg på Toten om en liten uke, når Moholdt jakter sitt 7. NM-gull på rad over på langdistanse.

- Det er definitivt målet. Jeg må holde den statistikken ved like, smiler en offensiv Moholdt, som også har skumle planer sammen med lagkameratene i Wing OK under stafetten neste søndag:

- Jeg tror det kan bli en mer spennende NM-stafett enn på mange år. Hadeland OL – som har vært suveren de siste årene – er litt svekket, samtidig som vi har et brukbart lag hvor vi håper at det er litt fart i både Øystein Kvaal Østerbø og Christian Hohl.

Foto: orientering.no