Til NM med store forventninger

Kjell Gunnar Polden er hovedinstruktør i Surnadal Taekwon-Do klubb. Han er alltid optimist og har store forventninger til troppen som reiser. Klubben er vant med å få med seg medaljer hjem fra NM, så det regner han med at det blir denne gangen også.



Medaljer er bare en bonus

I år er er NM-troppen fra Surnadal litt mindre enn vanlig. Det er 6 seniorer og 7 juniorer, i alt 13 utøvere. Noen er rutinerte, men de fleste er ganske ferske. Det er første gang i NM for mange av dem. 11 av de lokale utøverne har svart belte, og konkurrerer i Norgesmesterskapet. To har rødt belte og deltar i Landsmesterskapet. De to mesterskapene foregår parallelt. Det er også med fire coacher fra klubben, og Kjell Gunnar Polden reiser som dommer. Han regner med at det også blir med mange lokale supportere. De bruker å markere seg på tribunen, og det skaper entusiasme.

Det er flere disipliner i disse mesterskapene. Surnadal Taekwon-Do klubb har noen deltakere i mønster, men forventer å gjøre det best i sparring (kamp). Av en eller annen grunn har de tradisjonelt vært best i den disiplinen. Klubben har også to deltakere i spesialteknikk, men ingen som er med i den siste disiplinen; knusing.

Utøverne fra klubben har gjort det bra i flere mesterskap i det siste, og det skaper forventninger om gode prestasjoner i NM. Men Kjell Gunnar Polden understreker at medaljer bare er er bonus. Det gleden med sporten som er viktig, og at utøverne opplever personlig vekst og utvikling. Klubben legger vekt på å utvikle sosial kompetanse hos utøverne. De skal tåle både å vinne og tape.

- Å tape er en ting, men det skal en sterk rygg til for å vinne også. Når man vinner skapes det jo enda større forventninger, sier Polden. - Gode holdninger er svært viktig i Taekwon-Do, og det har utøverne våre, så vidt jeg kan se.



Til Dutch Open i februar

I februar drar en gruppe på seks utøvere fra Surnadal til Dutch Open. Der møter de noen av verdens beste utøvere. Det er tøff konkurranse, og spennende å se utøvere på høyeste nivå. Det har hendt at klubben har fått med seg medaljer hjem fra dette mesterskapet også.



De fleste er med for treningens skyld

Kjell Gunnar Polden anslår at klubben har ca 130 aktive medlemmer. Det er et parti i Ålvundeid, og flere partier som trener i Surnadal. Det er bare ca 10% av klubbens medlemmer som deltar i konkurranser, de andre er bare med for å trene. Klubbens eldste aktive medlem er 77 år, så dette er en sport for alle.

Polden understreker at han har mange positive folk med seg i organiseringen av klubben, så han er på ingen måte alene om den jobben. Det er mange som virkelig står på. Han synes også det er veldig positivt at folk kommer tilbake til klubben etter å vært utenbygds for å få utdannelse.



Godt samarbeid med NoFo

Surnadal Taekwon-Do klubb har en veldig god samarbeidsavtale med Nordmøre Folkehøgskule. Alle medlemmer i klubben får bruke treningsrom på skolen gratis.

NoFo har en egen linje for Taekwo-Do. Det er positivt for skolen å ha tilknytning til en så aktiv klubb, slik at elevene kommer inn i et godt miljø og har noen å trene sammen med.

I januar starter klubben opp med nybegynnerparti igjen, både for barn og for voksne.



Bildet over: Voksenpartiet på trening. Sittende foran er 11 av de 13 utøverne som reiser til NM.