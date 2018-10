Tidligere landslagsspillere inntar parketten i Surnadal idrettshall

Surnadal fikk en tøff start på sesongen, og tapte 32 - 19 mot Flå/Lundamo på bortebane for tre uker siden. Søndagens hjemmekamp blir mest trolig minst like tøff. Da kommer et stjernespekket lag på besøk til Surnadal idrettshall.

Rapp kommer bare med 8 spillere til kampen, men samtlige har erfaring fra eliteserien, og to har spilt kamper med flagget på brystet for det norske landslaget. Alle som har kjenneskap til norsk håndball vet godt hvem målvakt Ingrid Ødegård og venstrehendte Inga Berit Svestad er. Begge står på kampkortet søndag. Det samme gjør også Nina Arnfinnsdottir, Trine Kambuås, Ingrid Sæther, Trude Iversen, Hilde Haugen og Tina Hellan. Med seg på laget har de også Vigdis Hårsakar og Gøril Snorroeggen som begge har spilt EM og VM for Norge. Snorroeggen var også svært delaktig da Norge tok OL-gull i London i 2012. Disse to er ikke med til Surnadal søndag, men det er godt mulig at Surnadal møter de i bortekampen 4. januar.

I fjor spilte samme gjengen for Utleira 3, og vant avdelingen sin i 4.divisjon soleklart med en målforskjell på hele 530 - 251.

Trener Mari Vattøy sier at damene gleder seg til kamp.

- Vi spiller alltid for å vinne, men vi er fullstendig klar over at dette blir en tøff oppgave. Vi velger å se på dette som verdifull trening, og gleder oss stort til å møte spillere som var i norgestoppen for noen år siden. Vi må skjerpe oss maksimalt for å få ballen i mål bak Ødegård som spilte på Byåsen Elite så sent som i 2015, sier hun.

Surnadals seniorlag består av over 20 spillere, og stemningen i laget er god i følge treneren.

- Jeg føler meg privilegert som får være trener til en slik herlig gjeng. Treningsoppmøte er svært godt, noe som gjør at vi får gjennomført gode treninger. Spillerne har et ønske om å bli bedre, og legger ned en enorm innsats. Jeg håper vi får se resultater av dette utover sesongen, sier Vattøy.

Kampstart kl 18.00

Foto: Lediard Foto