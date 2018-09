Tidligere eliteseriespiller forsterker Rindal

Rindal sikret seg opprykk til 3. divisjon i siste seriekamp som ble spilt i Rindalshuset i mars. Nå er damene klare for nye og større utfordringer kommende sesong. Rindal havnet i sunnmørs-avdelingen, og må belage seg på lange reiser til både Volda, Langevåg og Ålesund. Laget har mistet noen spillere fra forrige sesong, men har også fått en solid forsterkning i strekspilleren Karianne Barøy fra Søgne i Vest-Agder. Som 18-åring ble hun hentet opp til eliteserieklubben fra rekruttlaget Våg i 4. divisjon, og har spilt mot store norske håndballstjerner som blant annet tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin. Spill i eliteserien var en opplevelse for Karianne, men det ble etter hvert for mye for unge Barøy som valgte å gå tilbake til divisjonsspill.

- Det ble en stor overgang fra å spille 4. divisjon til plutselig å være en del av eliteserien. Det var treninger søndag morgen, og jeg gikk glipp av mye på fritiden. Jeg kunne for eksempel ikke feire 18-årsdagen min på skikkelig vis. Presset ble rett og slett for stort, sier Barøy.

Strekspilleren fortsatte karrieren sin i Våg, som spilte seg opp fra 4. til 2. divisjon, hvor hun spilte så sent som i fjor. To meniskoperasjoner de siste årene har satt henne litt tilbake, men nå er hun på full fart tilbake - denne gangen for Rindal.

Hvordan havnet du i Rindal?

- Gjennom en felles venninne ble jeg godt kjent med Gro Anita Bolme, som nå er en veldig god venninne av meg. Jeg har vært her i Rindal på besøk flere ganger, og vi har bestandig drømt om å få spille på samme lag en gang. Plutselig så bestemte jeg meg bare for å realisere drømmen. Jeg kjente det var på tide å gjøre noe helt nytt, og komme meg litt bort. Så da pakket jeg varene inn i bilen og flyttet til Rindal, smiler Karianne.

Barne- og ungdomsarbeideren fra Søgne har funnet seg godt til rette i Rindal, og jobber som tilkallingsvikar i barnehagen. I Rindalshuset blir hun ikke bare å se på parketten i idrettshallen fremover, for hun har også nylig fått jobb som tilsynsvakt på huset.

- Jeg stortrives i Rindal. Det er helt utrolig hvor mange jeg har blitt kjent med i løpet av de tre månedene jeg har bodd her. Jeg er glad i små plasser, og synes Rindal er veldig sjarmerende. Jeg har ikke angret ett sekund på at jeg flyttet hit, og jeg kommer ikke til å forlate bygda med det første, sier hun.

Karianne skryter også av sine lagvenninner.

- Dette er en fantastisk gjeng, og som er veldig inkluderende. Jeg ble tatt i mot med åpne armer fra første sekund. Nå gleder vi oss veldig til seriestart etter en lang og hard oppkjøring. Vi er veldig klar over at det blir tøft, og ambisjonen er først og fremst å beholde plassen i 3. divisjon. Det tar tid å spille sammen et nytt lag, men vi er på god vei og skal gjøre vårt aller beste, sier hun.

Forrige helg vant Rindal en treningsturnering på Hitra mot lag fra 4. divisjon. Torsdag spilte de treningskamp mot et godt 3. divisjonslag fra Strindheim. Den kampen endte med tap, men damene depper ikke av den grunn.

- Det gjorde godt å spille mot et sterkt 3. divisjonslag. Vi fikk kjenne litt på hvor nivået ligger. Det var mange tunge bein i går, og helgas turnering satt nok fortsatt godt i kroppen. Men det var god og nyttig trening for oss. Vi blir bedre for hver kamp vi spiller, sier Barøy.

Rindal sesongåpner med dobbeltkamp på Sunnmøre og i Molde 22. og 23. september. Motstander er Langevåg og Træff. Langevåg havnet under streken på tabellen i fjor med 9 poeng på 22 kamper, men fikk likevel beholde plassen. Træff endte på 5. plass med 30 poeng.

Rindals 3. divisjonslag sesongen 18/19 består av Maren Halgunset, Ane Vasskog, Ana Pimentel, Malin Gåsvand Løset, Malin Bjørnås, Tonje Bjørnås, Beate Løseth, Gro Anita Bolme,

Karianne Barøy, Reidunn Kristine Grytbakk, Nelly Skjølsvold, Maren Trønsdal Lund og Stine Helen Løkås. Trener er Anders Moe Sæter.

Flere av lagene i 3. divisjonsavdelingen til Rindal spiller sine første kamper denne helgen. Se tabellen her



Seks av damene som er klare for seriestart på Sunnmøre neste helg: Malin Gåsvand Løset, Ane Vasskog, Tonje Bjørnås, Beate Løseth, Maren Halgunset og Karianne Barøy.