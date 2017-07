Tidenes jaktopplevelse!

Bildet over: Jon Ola Romundstad.

Romundstad forteller at han fredag kveld ca. kl. 22.30 var på tur ut på revejakt i Romundstadbygda. Han parkerte bilen og begynte å gå mot jakttårnet. Når han kom til dyrkamarka der jakttårnet er, oppdaget han det han trodde var en rev som satt bare 50 meter unna. Jon Ola tok opp rifla, siktet, tok av sikringen og var klar til å skyte da han syntes reven så litt stor ut.

- I tillegg var det noe med ørene som ikke stemte, sier Romundstad, som deretter skrudde opp forstørrelsen på kikkerten. Da oppdaget han at det var gaupe og ikke rev som satt der. Antageligvis en fjorårsunge etter størrelsen å dømme.



Romundstad slo på sikringen igjen, og begynte å filme med kameraet som er montert på rifla. Gaupa var rolig og reagerte ikke på plystring eller snakking. Den la seg ned i gresset, før den plutselig hoppet opp og tok en mus. Jon Ola observerte gaupa i ca. 20 minutter før han fortsatte opp til jakttårnet. Gaupa hadde igjen lagt seg ned for å hvile.



Etter nye 20 minutter kom en hjortkolle med kalv inn på dyrkamarka. - Gaupa kom i mot dem, og jeg trodde jeg skulle få litt action der jeg satt. Men gaupa og hjortene gikk i hver sin retning etter hvert, uten å ha oppdaget hverandre. På det minste var de bare 60 - 70 meter unna hverandre, forteller Romundstad.



Videoene er filmet av Jon Ola Romundstad.



Her satt gaupa, bare 50 meter unna der Jon Ola Romundstad stod.