Tidenes beste resultat for 8. året på rad for Surnadal Sparebank

Det gode resultatet kommer av at banken har fått rekordmange nye kunder og meget god vekst over flere år. Bankens forretningskapital endte på 8,1 milliarder kroner.

Dette skriver Surnadal Sparebank i en pressemelding tirsdag.

- Takket være dyktige kunderådgivere og medarbeidere, er våre kunder blant de mest tilfredse bankkundene i Norge. Dette bidrar til at nye kunder nærmest strømmer til oss, og gir oss høy vekst samt gode resultater. Vi opplever det samme i alle våre viktigste markedsområder Trondheim, Kristiansund, Surnadal og Nordmøre forøvrig. Samtidig klarer vi gjennom kraftig effektivisering å holde kostnadene nede. I sum gjør dette at vi for 8. året på rad oppnår tidenes beste regnskapsresultat, kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

Resultatet gir en avkastning på egenkapitalen etter skatt på 11,1 % mot 9,0 % i 2018 og bidrar til at banken kan utbetale et meget godt utbytte til eiere av egenkapitalbevis i banken. Avkastningen per egenkapitalbevis er 8,15 kroner. Av dette foreslår styret at det utbetales 7,00 kroner i kontantutbytte per egenkapitalbevis, mens 1,15 kroner holdes tilbake for å gi eierne mer kapital investert i banken. Dette tilsvarer en avkastning for eierne på 8,0 %. De 700.000 nye egenkapitalbevisene som ble utstedt i emisjonen i november, får det samme utbyttet som øvrige egenkapitalbevis. Banken har nå utstedt 2.015.345 egenkapitalbevis og har 594 eiere, som kan se frem til utbetaling av utbytte i mars.

- Gode resultater for banken er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen. Det sikrer også at det er attraktivt å investere i banken, noe som er en forutsetning for videre vekst, fortsetter Troelsen.

Banken gjennomførte i november en emisjon på 70 millioner kroner, som ble kraftig overtegnet.

- Interessen for å være eier i Surnadal Sparebank er enda større enn vi forventet. I emisjonen hadde vi satt et tak på 70 millioner kroner, men det ble det tegnet egenkapitalbevis for over 100 millioner kroner. Dessverre førte den store interessen til at mange som ønsket å kjøpe egenkapitalbevis, ikke fikk tilgang til det. Heldigvis har de muligheten til å handle egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank på Oslo Børs sin Merkur Market. Der er det god omsetning av våre egenkapitalbevis, sier leder administrasjon Karina Wigum.

Utlånsveksten i 2019 ble på 540 millioner kroner og innskuddsveksten på 161 millioner kroner. Banken har en forretningskapital på 8,1 milliarder kroner, og en egenkapital på 735 millioner kroner etter at utbyttet på 14,1 millioner kroner for 2019 er utbetalt.

- I tillegg til gode resultater, god vekst og stor aktivitet i forhold til samfunn- og næringsutvikling, har vi de siste årene lagt ned mye innsats i å utvikle oss, og gjennomfører kontinuerlig mange interne forbedringstiltak. Disse tiltakene skal bidra til at vi fortsatt skal styrke vår posisjon og være den beste banken for våre kunder. I den forbindelse er Eika meget viktig. Gjennom samarbeidet i Eika Alliansen og med finanskonsernet Eika Gruppen AS får vi tilført et fullverdig spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester, i tillegg til komplett plattform for bankinfrastruktur som inkluderer IT, digitale løsninger og betalingsformidling, avslutter Troelsen.



Bildet: Allan Troelsen (Arkivfoto)