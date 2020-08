Tiden er inne for å få lys på sykkelen

Når du sykler i mørket skal du ha hvitt eller gult lys foran og rødt bak. I tillegg skal det være rød refleks bak på sykkelen og hvite eller gule reflekser på pedalene eller hvis du sykler med klikk-pedaler, på pedalarmene. (Foto: NAF)

En sykkel uten lys en mørk kveld setter både syklisten selv, bilister og gående i fare siden de blir vanskeligere å oppdage.

- Så få lys på sykkelen og pass på at du bruker lykten riktig. Det er viktig for sikkerheten til både deg selv og de du møter på veien, mener Sødal.

Sykkel-lys er påbudt i mørket, men det er ingen regel som sier noe om lysstyrken og hvordan lykten skal stilles inn. Vegtrafikklovens paragraf 3, aktsomhetsparagrafen, er det som regulerer dette.

- Det viktigste er å ikke blende medtrafikantene dine, slår NAF-rådgiveren fast.

Derfor er det viktig med en lykt som ikke lyser for sterkt og at den stilles inn slik at lysstrålen treffer i veien foran deg og ikke blir rettet mot møtende biler, sykler og fotgjengere. Kraftige LED-lykter som kan blende andre trafikanter egner seg kun til sykling på stier og veier uten møtende trafikk.

- Husk også at lykten skal være festet på sykkelen. Lykt på hjelmen erstatter ikke dette, sier Nils Sødal. - Lykt på hjelmen vil også øke faren for å blende andre i trafikken, fortsetter han.

Ekstra viktig med lys på elsykkelen

Elsykler er veldig populære. De har høyere fart og da er godt lys desto viktigere for å bli sett. Mange elsykler har integrerte lys som tennes automatisk, men slett ikke alle er utstyrt med det.

- Skal du kjøpe elsykkel nå, så pass på at du også kjøper med deg sykkellykter hvis det ikke er integrert på sykkelen. Det er like viktig å bli sett som å se, avslutter Nils Sødal.



Les NAFs test av sykkellykter



NAF avd. Indre Nordmøre er medlem av Trollheimsporten.