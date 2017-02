Stian Kooyman og Marit Landsem fra flyktningtjenesten og Tove Merete Schei som er digital rådgiver i Rindal kommune er initiativtakerne til seminaret som fikk navnet "Tid til å heve". Kooyman og Schei fungerte også som seminarets "talkshow-verter". Formålet med "Tid til å heve" er å skape glede, engasjement og motivasjon på arbeidsplassen.

- Vi håper at vi kan skape samhold på tvers av avdelingene i Rindal kommune. Seminaret skal være både artig og nyttig - med hovedfokus på positivitet. Vi håper at dette blir en suksess slik at det kan bli et årlig arrangement.

Seminaret er frivillig og arrangeres på lørdag slik at flest mulig kan være med, samtidig som det blir mulig med en sosial sammenkomst utover kvelden. Rindal kommune har rundt 300 ansatte. Rundt nitti av de møtte på seminaret i Torshall lørdag.

- Det handler ikke om deg og meg, men om oss

Seminaret startet med en appell fra ordfører Ola T. Heggem. Han takket for et godt initiativ, og la vekt på hvor viktig kommunen er i et lite lokalsamfunn.

- I dag skal vi bruke tid på hverandre. I dag handler det ikke om deg og meg, men om oss. Vær stolt av jobben din, framsnakk kollegaer og kommunen, behandle hverandre med respekt og vær ydmyk. Du skal være stolt av å være rindaling. Ikke spør hva Rindal kommune kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Rindal kommune, oppfordret ordføreren.



Ordføreren med fornuftige ord til ansatte i Rindal kommune

Scenen i Torshall var for anledningen omgjort til et "talkshowstudio", der Kooyman og Schei hadde flere gjester innom i løpet av dagen. Først ut var rådmann i Rindal, Birgit Reisch, som er øverste administrative leder for alle ansatte i kommunen. Hun snakket litt om utfordringene som venter i tida som kommer.

- Digitalisering og kompetanse blir nøkkelord, og vi kan komme opp i situasjoner hvor vi må ut av komfortsonen vår. Det vil også komme utfordringer som gjelder økonomi, og vi må alle forbrede oss på å være fleksible i flere sammenhenger. Men jeg er optimist på vegne av kommunen. Rindal kommune består av en kjempeflott gjeng som gjør jobben sin hver dag, sier rådmannen.



Birgit Reisch var gjest i talkshowet til Stian og Tove Merete

Før seminarets hovedtrekkplaster, Francois Elsafadi, slapp til med sitt foredrag fikk publikum musikalsk underholdning av Arne Landsem og Lars Landsem. Duoen fremførte viser som tidligere har blitt vist på revyscenen i Rindal. Da Arne sang om "Visarbækrin" satt latteren løst i forsamlingen, og Elsafadi lo så tårene rant.



Arne Landsem som "visarbækre"



Arne og Lars Landsem med underholdningsbidrag

Elsafadi inspirerte

Francois Elsafadi blir titulert som relasjonshøvding. Han er født i Libanon og tilbrakte store deler av barndommen som flyktning i Berlin, før han kom til Norge som 14-åring.

Han har opplevd den positive effekten som lokalsamfunnet og personlige relasjoner kan ha, og dette er en viktig årsak til at han har engasjert seg i integreringsdebatten.

Gjennom sitt inspirasjonsforedrag la han vekt på hvordan du blir påvirket av andres humør, og hvordan du påvirker, både bevisst og ubevisst, menneskene rundt deg. Du er avhengig av gode relasjoner for å fungere på ulike areaner i livet. Han er opptatt av hvordan vi oppnår gode relasjoner og av medarbeiderens ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø.

- Det varmer mitt hjerte å høre at ledelsen i kommunen oppriktig bryr seg om dere. Personlig har jeg mislyktes mye på veien dit jeg er i dag. Det er viktig å lære seg å gå på trynet, sier Elsafadi.

Videre snakket Francois mye om relasjoner mellom mennsker.

- Jeg er ikke her i dag for å lære dere noe nytt, men forhåpentligvis kan jeg bidra til at dere blir mer bevisst på samspill og relasjoner. Jeg liker å sammenligne samspillet mellom mennesker som et orkester hvor vi er gjensidig avhengig av hverandre. Ingen kan spille en symfoni alene, sier Elsafadi som la vekt på at hvert enkelt individ har selv ansvaret for et godt arbeidsmiljø.

- En leder har ansvaret for å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø, men det er du som arbeidstaker som har hovedansvaret for å bidra til et godt miljø på arbeidsplassen. Tenk at det alltid starter og slutter med deg selv.

Elsafadi avsluttet første del av sitt foredrag med å avsløre sitt favorittord.

- Det viktigste ordet jeg kjenner til er dugnad.



Francois Elsafadi (t.v) sammen med rådmann Birgit Reisch og ordfører Ola T. Heggem

Prisutdelinger og flere gjester

Etter en felles middag fortsatte Schei og Kooymans "talkshow", hvor Hege Gåsvand, Oddgeir Rønningsbakk og Eden Shmangus var gjester. Sistnevne er ei firebarnsmor fra Eritrea, som kom til Rindal som flyktning for to år siden. Hun fortalte hvordan hun opplevde å komme til Rindal.

Videre ble det delt ut priser i kategoriene: Motivator, gledesspreder, spreking, nykommer, åpen klasse og optimist (Trollheimsporten var ikke til stede under prisutdelingen, så vi har dessverre ikke navn på vinnerne).

Seminaret avsluttes med sosial sammenkomst utover kvelden.



Tove Merete Schei og Stian Kooyman var konferansierer. Her sammen med trekkplasteret Francois Elsafadi