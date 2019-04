Tid for dekkskifte

– Piggfrie vinterdekk har langt dårligere veigrep enn sommerdekk, ikke minst på våt veibane. Selv på tørr veibane vil bremselengden være betraktelig lenger med piggfrie vinterdekk enn med sommerdekk, noe som kan bli fatalt hvis du må bråbremse eller reagere hurtig. Derfor anbefaler vi alle å få av vinterdekkene, sier Jeanett Tennefoss, bilskadedirektør i Tryg Forsikring.

Risikerer vannplanning

Piggfrie vinterdekk har en mykere type gummi enn sommerdekk. Resultatet er at bilføreren risikerer ustabilitet, lengre bremsestrekning og langt dårligere drenering av regnvann. På våt veibane risikerer du å få vannplaning ved lavere hastighet enn med sommerdekk.

– Mange tror de sparer penger ved å kjøre med piggfrie vinterdekk som om de var helårsdekk. Men da overser man farene med piggfrie vinterdekk på sommerføre. Den ekstra bremselengden kan bli utslagsgivende og forårsake sammenstøt, skade og død ved en kritisk oppbremsing, sier hun.

Torsdag er det Nord-Norges tur

Ifølge regelverket skal piggdekk av i Sør-Norge første mandag etter påske, mens de i Nord-Norge kan vente helt til torsdag 1. mai med å skifte dekk.

– Der det fremdeles kan være fare for kuldegrader og frost om natta må man sko seg etter forholdene, det er bilførerens ansvar. Så vet vi jo at man kan oppleve vinterlige forhold selv i mai måned i noen områder av landet, ikke minst i nord sier Tennefoss.

Hjulboltene kan løsne etter dekkskift

Hvert år skjer det flere ulykker i trafikken i forbindelse med omlegging av dekk. Det er derfor svært viktig at man sørger for å ettertrekke hjulboltene etter et dekkskifte.

– Mange glemmer å gjøre dette eller tenker at det går greit, de sitter jo fast. Men det er en grunn til at man anbefales å ettertrekke hjulboltene etter å ha kjørt vel 50 kilometer. I noen tilfeller løsner boltene gradvis under kjøring, noe som kan få katastrofale følger hvis et hjul faller av i fart. Det har også hendt at hjulene er montert feil, sier hun.

Slitte sommerdekk er farlig

Det er også viktig å sjekke mønsterdybden på sommerdekkene. Vegtrafikkloven sier at mønsterdybden skal være minst 1,6 millimeter på sommerdekk, men Tryg anbefaler en mønsterdybde på minst det dobbelte.

– Det er viktig å være godt skodd året rundt, også på sommerføre. En mønsterdybde på 3 millimeter sikrer deg et godt veigrep, noe du vil takke deg selv for hvis du kommer ut for en situasjon som krever bråbremsing, påpeker Tennefoss.

Telehiv kan gi store skader

Hun oppfordrer dessuten bileierne til å sjekke at de har riktig lufttrykk i dekkene.

– Feil lufttrykk utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Det skaper ubalanse i bilen og kan gi dårligere styreevne og øke bremselengden. Dette er særlig farlig på glatt asfalt. Feil lufttrykk kan føre til farlige situasjoner på veiene, sier hun.

I områder med mye telehiv anbefaler Tryg at du tar deg tid til en ekstra grundig sjekk av bilen etter vinteren. Telehiv kan gi store materielle skader, og særlig dekk, felger, for- og bakstilling, fjærer, støtdempere og eksosanlegg er utsatt.

Tekst og bilde: Tryg forsikring