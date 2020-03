Thorvald Oppigard Glærum betrakter verden

med friskt blikk på sin 6-måneders fødselsdag.

Det kan være en oppmuntring for alle i Coronaens tid

- at stadig nye øyne skal se verdens herligheter,

for dem må vi ikke glemme i prøvelsenes tid.

God søndag!



Foto: Mor Maren

Innsendt av Oldetante Dordi