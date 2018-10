Thor Gotaas og Oddvar Brå til Rindal

Thor Gotaas sier selv om boka:

«Langrennsløper Oddvar Brå er blant våre største idrettslegender, han brakk staven i VM i Oslo i 1982 og huskes særlig for det. Men han presterte så mye mer. Hva vet vi egentlig om Oddvar Brå fra Hølonda, bygda i Sør-Trøndelag der han vokste opp som odelsgutt? Der han brøytet spor på jordene i skogen, og gikk alene på ski, tidlig bestemt på å bli verdensmester.

Det er historien om en viljesterk bondesønn, og om foreldre og besteforeldre som støttet opp om barnestjerna som ble best også som voksen.

Boka speiler også bondesamfunnet – utviklinga i annen halvdel av 1900-tallet – gammeldags landsbygd og nye, moderne tider – og skiløpernes betydning som nasjonale helter. Om muligheten til å komme fra folkedypet og bli noe stort med ski på beina.

Det er historien om Oddvar Brå, mannen som gikk på ski inn i den norske folkesjela.»

Ifølge forfatteren skal Landsem skifabrikk ha fått god omtale i boka, med bilder av både Even og Johan Landsem. Gotaas har også gravd litt i Oddvar Brås sleksthistorie og funnet mye som var nytt for hovedpersonen. Mellom andre får Oddvars farmor plass i boka, ei farmor han ikke visste om og aldri fikk møte. De siste åra bodde hun på aldersheim i Melhus, der hun hadde bilder og avisklipp av barnebarnet på veggen. Han kjørte ofte forbi på veg til og fra Hølonda, men ingen fortalte at han hadde ei bestemor på Melhus. - Det var så mye det ikke skulle snakkes om.

Det er Rindal skimuseum som står som arrangør. Billettpris: kr 200





Ingressbilde: Oddvar Brå og Thor Gotaas. Foto: Randi Bolstad