Thelma blir en av hovedpersonene i ny Barne-TV-serie

Thelma er født og oppvokst i Asker kommune. Der bor hun sammen med sin mamma Trine Iversen, pappa Thomas Espeseth og storebrødrene Tobias (18) og Thov (13). Hun er ofte på besøk hos sine besteforeldre, Inger Johanne og Harald Iversen, på Glærum i Surnadal.



Trollheimsporten treffer Thelma og Trine når de er på påskeferie i Surnadal. Det kan være kjekt å lade batteriene, for over helga braker det løs med premierefest, og Thelma sitt liv skal snart deles med mange tusen barn.



Det hele startet med at NRK var på utkikk etter en barnehage og en skole som ville si ja til å ha besøk i forbindelse med filming til en ny dokumentarserie på NRK Super. Konseptet var å følge fire barn i overgangen fra barnehage til skole. Barnehagen som Thelma gikk i var positive til ideèn, og det samme var skolen som hun skulle starte på. Thelma ble valgt ut til å få en av de fire hovedrollene i serien. Barna ble fulgt tett over flere måneder, og er seg selv i serien.



- NRK ønsket å følge to gode venninner og to gode kamerater. Det var nok litt tilfeldig at det ble nettopp Thelma. Hun var, og er, veldig god venninne med ei jente som heter Sofie, så de fikk tilbudet sammen med to gutter som heter Gabi og Oscar, sier Trine.



Thelma forteller at hun og Sofie er bestevenninner.



- Jeg har kjent Sofie hele livet, faktisk.





- En fin opplevelse

NRK startet filmingen etter påska i fjor, og har fulgt barna både i barnehagen, på skolen og hjemme.



- De filmet når Sofie og jeg besøkte hverandre, de var med på siste dag i barnehagen og på første skoledag. De var også med da vi overnattet i gapahuken sammen med barnehagen. Det var artig, men litt slitsomt også. Mikrofonene var av og til i veien, sier Thelma.



Hva var det som var morsomt med å bli filmet?

- Det var veldig gøy at Sofie og jeg fikk være inne på skolen når de andre var ute. Så var det koselig å bli kjent med Ingvild og Christer i filmteamet, sier hun.



Kunne du tenkt deg å bli filmet igjen ved en senere anledning?

- Ja, det kunne jeg tenkt meg. Kanskje når jeg skal starte i 2. klasse, sier Thelma som likevel ikke er så sikker på om hun vil arbeide med TV når hun blir stor.



- Nei, da skal jeg bli dyrlege, sier hun.



Mamma Trine blir å se i flere episoder av TV-serien, mens resten av familien har reservert seg mot å bli filmet.



- Det blir rart å se seg selv på TV, men det går vel greit. Det viktigste var at dette ble en fin erfaring og opplevelse for Thelma. Vi har fått sett alle episodene, og det har blitt en fin produksjon. NRK er veldig profesjonelle, og utrolig flinke med barna. Det var også lærerikt for både Thelma og meg å få se hvordan de lager TV, sier Trine.



Torsdag 5. april er det premierefest på NRK for alle involverte. Thelma gleder seg stort til det.



- Da skal vi få kake, og hele familien min skal være med! Bestemor og bestefar fra Surnadal kommer også. Den eneste som ikke kan være med er katten min. Det er altfor mange ledninger der, så det hadde blitt for mye styr.



«Skolestarterne» har premiere tirsdag 24. april i beste sendetid på NRK Super. Det er totalt åtte episoder. Serien vil bli sendt på nytt i høst. Målgruppen er først og fremst barn som er i overgang mellom barnehage og skole.