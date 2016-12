Testløp i Helgetunmarka

Litt informasjon om testløpet 3. juledag:

Det blir litt enklere tidtaking og uten brikker, men god gammeldags intervallstart med 30 sek. intervall. Ingen deltageravgift. Løypene går stort sett langs skogsveien i Helgetunmarka tur/retur (mesteparten av denne ligger på Skisporet).



Løypelengder:

11-12 år: 2 km

13-14 år; 4 km

15-16 år: 7 km

Kvinner junior og senior: 7 km

Herrer junior og senior: 14 km (2 x 7km)



Vending for 2 og 4 km vil være merket med skilt «2 km» og «4 km», det skal vendes rundt disse. Profil på 7 km på vedlagt bilde. 2 og 4 km er forholdsvis lette løyper og ligner profilmessig på de som var på Rindalsrennet. Det har vært et «kritisk» punkt på ca. 50 meter ved kryssing av Hølstovegen der man inntil nå har tatt av skia, men løypemannskapet ordnet mandag kveld med «plankryss» i to filer, slik at det kan stakes disse meterne. Dette gir litt uvanlige løypelengder, men gir bedre løypeprofil for de som går 7 km. Det skal nå ikke være stein eller sand i løypa, men vi garanterer aldri! Alle bør møte i god tid for å gå gjennom løypa på forhånd! 7 km inneholder et par svinger der alle må vise forsiktighet og ta høyde for at man kan møtes i stor fart.



Merk at start kl. 11 blir ved vedlageret rett øst for stadion vi brukte på Rindalsrennet. Det blir fort fullt på parkeringa der, så enkelte må nok parkere langs veien eller ved innkjøringa der skirennet var. Ekra der parkeringa var på Rindalsrennet er sperret for innkjøring med rundballer.



Føremelding: Mandag var det isklister med dekning som var aktuell smurning, men mye tyder på at det kommer noe snø i natt. Værmeldinga sier -1 grader og oppholdsvær kl. 11.