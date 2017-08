Terrengløp og hinderløype på Tjønna

Vi henviser til Rindal ILs sider for fullstendige resultater.

Bildet over: Full fart fra start i hinderløypa.



Heat 1





Oda Pernille G. Brodtkorb ledet fra start til mål i jentenes løp.

Jenter 1999-2003

1 Oda Pernille G. Brodtkorb 2002 Strindheim 1 05:40

2 Mali Eidnes Bakken 2003 Rindal 1 05:47

3 Ragnhild Mogstad 1999 Surnadal 1 06:08





Heat 2





Johan Tøndel Hammer leder her knapt over Emil Richstad Ellingsen, men hadde krefter til å spurte inn til en komfortabel seier.

Gutter 1999-2001

1 Johan Tøndel Hammer 1999 Børsa 2 05:14 2

2 Emil Richstad Ellingsen 2000 Hommelvik 2 05:23

3 Håvard Mo 2000 Orkdal 2 05:27





Heat 3





Rindal ILs Erik Løfald leder her foran Magnus Thorstensen fra Strindheim og Kristian Aftret Haave fra Selbu.





Heat 4





Niclas Svardal fra Strindheim leder heatet fra start til mål, her foran Olve Løseth fra Buvik og Henrik Kvennås fra Byåsen.

Gutter 2002-2003 (Heat 3 og 4)

1 Niclas Svardal 2003 Strindheim 4 05:22

2 Erik Løfald 2002 Rindal 3 05:24

3 Henrik Kvennås 2003 Byåsen 4 05:25

Bilder fra hinderløypa



Ola Fjelldal By fra Orkdal og Kristoffer Figenschow Solem fra Sokna i slalåmløypa.





Over og under byr på problemer for de fleste, men Mikkel Bakken kommer raskt gjennom.



En noe utvidet vanngrav gjør skoene tunge før avslutningen, men ser ikke ut til å sjenere Magnus Øyen.



Mange viser god teknikk over hindrene. Sondre Fagerholt fra Orkdal har ingen problemer med høyden.

Fra torsdag 3. til søndag 6. august gjør Camp Trollheimen sitt for å sørge for at treningsivrige unge skitalenter fra store deler av Midt-Norge inspireres til trening, lek og konkurranse. De har barmarkstrening med "trollskogstafett" og myrfotball i myrene rundt Tjønna, de trener hurtighet og kjører lengre roligere økter på rulleski. Det satses også mye på basisferdigheter og lek.

Tidligere i dag var det "helvetesøkta" over, 4x4 + 3x1 minutt, og 3 av 4 lå langflate i myra etter siste draget. Dere kan se glimt fra denne økta her.