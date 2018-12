Terje Nordvik fikk eldrearbeiderprisen - og ga den videre

Det er alltid godt oppmøte på pensjonistlaget sitt julemøte. I år var det over 70 deltakere. Pensjonistlagets leder Kristian Ranes ledet arrangementet, som startet med allsang, underholdning av Karstein Mauset og tale av ordfører Lilly Gunn Nyheim.



Karstein Mauset presenterte blant annet en smakebit fra den nye Perikom-plata som kommer snart.



Før middagen var det også tradisjonell prisutdeling. Leder i eldrerådet Johs. J. Vaag fortalte litt om bakgrunnen for eldrearbeiderprisen. Det er eldrerådet i Surnadal som avgjør hvem som vinner prisen, etter forslag som kommer inn til kommunen. Vinneren er en enkeltperson eller et lag eller organisasjon som utfører ulønnet arbeid til det beste for de eldre i kommunen. Prisen er på 5000 kr.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim introduserte årets vinner som lokalpatriot, godkar og en kverulant med positivt fortegn. Han bryr seg, han ser folk, og er et medmenneske når det trengs. Han arrangerer treff for todalingene på sjukeheimen, og han driver nærbutikken Matkroken, som er en viktig møteplass i Todalen.



Lilly Gunn Nyheim og Terje Nordvik



Terje Nordvik var svært beskjeden da han tok imot prisen, og mente at det er mange som gjør en innsats for eldre og flere som fortjener prisen minst like mye. Han hadde bestemt seg for å gi prisen videre, og dele den mellom Surnadal sjukeheim og Todalen sanitetsforening. Pengene skal gå til utsmykning på sjukeheimen og i sanitetshuset i Todalen.

Vi gratulerer årets vinner av eldrearbeiderprisen!



Det er alltid godt oppmøte på pensjonistlagets julemøte.

I sommer hadde vi i Trollheimsporten denne reportasjen om Terje Nordvik og Matkroken i Todalen.