Fagforbundet Rindal inviterer til en



Temakveld med Helge Gudmundsen

Tirsdag 3. september kl. 19.00 i

Attanova





Tema: Et varmere samfunn



Helge Gudmundsen er født i Harstad, men har bodd i Trondheim store deler av sitt liv. Han er gift med Grete fra Stomprød, og har derfor et nært forhold til Rindal. Han har arbeidet med barn og ungdom i Flatåsen i 30 år, og i 22 år som fotballtrener for Flatås Lions.

I foredraget «et varmere samfunn» vil han dele noen av sine erfaringer. Det handler om å gi alle trygghet og omsorg, ja at alle må bli sett og verdsatt. Det er mange som sliter med ensomhet, og i et samfunn som på mange måter er blitt et prestasjonssamfunn, er det viktig å løfte frem menneskeverdet. Et varmere samfunn fordi det er noen som bryr seg.

Foredraget er krydret med gode fortellinger, bilder og filmsnutter som får latteren til å sitte løst, men som også skaper refleksjoner og ettertanke.



Gratis for medlemmer i Fagforbundet. Temakvelden er også åpen for ikke-medlemmer. For de er det en avgift på kr. 100.

Påmelding til Bodil Arnestad 410 46 322 eller Leif Ove Grytbakk 934 95 632 innen 1.september.



Velkommen!

Arr.: Fagforbundet Rindal.