Telenorkarusell-renn i Surnadal Alpintsenter

Speakerjobb, tidtaking, ordning med deltakerlister og annet forskjellig var det de unge lovene fra Surnadal alpint som sto for. 30 barn deltok på karusellrennet, et tall som leder for Surnadal alpint Anders Grimsmo var godt fornøyd med.

- Det er et bra tall synes vi, og er glade for at det blir rekruttert folk til oss. Alle som vil kan bli med på disse rennene, og så gjør vi det litt annerledes nå med at de som er aktive får bli med på å arrangere selv også. Det er lærerikt for dem, og noe som kommer godt med i fremtiden. Dette er ett renn for alle, uansett nivå. Vi arrangerer karusell-renn igjen 2. februar og 8. februar, så da er det bare for den som vil å bli med.

Lars Arne Andreassen Moe ble vinner av Telenorkarusell-rennet søndag, med tiden 2:28, nærmest idealtiden. Idealtiden fungerer slik at arrangøren bestemmer en bestemt tid før løpet starter, der det gjelder å komme nærmest denne tiden. Ingen vet altså denne tiden på forhånd.

For de som er aktive, så blir det flere renn i løpet av vinteren. Blant annet, så skal de delta på renn i Oppdal, Bjorli, Vassfjellet, samtidig som at det skal arrangeres Sæterliarennet i Surnadal alpintsenter 16. februar.

Oppvarmingskjøring

Erlend Saltrø Polden på veg mot mål

Full fart!

Eskil Solli Pedersen nærmer seg mål

Lars Andreas Moe ble vinner av Telenor karusellrenn i Sæterlia søndag

Ingressbilde:

Fra venstre, Selma Heggset, Marianne Svendsen Fiske, Eirin Aasgård og leder for alpintgruppen Anders Grimsmo var arrangører

Tekst og foto: Ørjan Nes Haugen