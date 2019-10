For kort tid siden stengte Telenor linjene for 3G-nett i Rindal, for nå skal vi over til WI-Fi tale, 4G og 5G nett. Har du en eldre mobil med gammelt sim-kort? Ja, da er det mulig du må investere i en ny mobil. Det skriver John J. Storholt på facebooksiden Rindalsskogens venner.