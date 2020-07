Er du interessert i teknologi og innovasjon? -Bli med på utvikling av vårt servicetilbud for digitale løsninger!

Vårt Horisontprogram skal operasjonalisere et helt nytt forretningsområde i Pipelife Norge som omfatter blant annet digitale løsninger, BIM-modeller, og digitale tvillinger. Dette skal brukes som et fundament for å digitalisere rørsystemer ved hjelp av sensorikk, nyutviklet teknologi og softwarebaserte systemer. Vi er i dag 4 personer tilknyttet programmet og er i rask vekst.



Pipelife Norge AS søker nå en person som kan etablere, utvikle og drifte Pipelife Horisonts nye avdeling for installasjon, service, drift og vedlikehold av våre nye smarte løsninger. Rollen vil være et viktig bindeledd mellom den daglige driften av teknisk infrastruktur ute hos våre kunder og resten av Horisont avdelingen. Vi søker deg som er genuint interessert i teknologi, innovasjon og som samtidig jobber systematisk og målrettet.





Arbeidsoppgaver:

- Technical operations and maintenance manager vil få ansvar for å opprette og drifte en avdeling for installasjon, drift, service og vedlikehold i Pipelife Norge AS; Pipelife Services.

- Lede, organisere og koordinere aktivitetene knyttet til installasjon, drift, service og vedlikehold

- Innhente, avdekke og dokumentere kundebehov og jobbe for å kontinuerlig forbedre våre produkter og løsninger.

- Finne relevante partnere og formalisere samarbeid med aktuelle aktører for installasjon, drift, service og vedlikehold.

- Etablere opplæringsrutiner, installasjonsmetodikk, dokumentasjon og sertifiseringsordninger internt og for våre partnere

- Etablere, drifte og utvikle Pipelifes test-site for monitorering og overvåkning av vanninfrastruktur ved vår fabrikk på Ringebu

- Etablere en egnet FDV løsning inkludert et ticket system for innmelding av feil og mangler

- Bidra i Horisontavdelingens langsiktige strategiarbeid

- Bistå ved behov på kundemøter og befaringer

- Delta i pilotering og utvikling av ny teknologi gjennom hacatons og egnede innovasjonsareaner.



Kvalifikasjoner:

- Bachelor-/Mastergrad innen teknologi- og/eller innovasjonsrelaterte fagområder; alternativt relevant erfaring fra tilsvarende stillinger/fagområder

- Gode lederegenskaper

- Team orientert med evne til selvstendig arbeid og stor grad av fleksibilitet

- Du må kunne kommunisere godt på norsk og engelsk



Personlige egenskaper:

- Initiativrik og ansvarsbevisst

- Stillingen krever initiativ, kreativitet og positiv kundeorientering.

- Stillingen vil innebære mye selvstendig arbeid, og krever derfor stor grad av fleksibilitet og samhandling både eksternt og internt.



Søknadsfrist 12. august.



Les mer på finn.no