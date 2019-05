Tatoverer til inntekt for Barnekreftforeningen

15. februar er den internasjonale barnekreftdagen, og i forbindelse med dette arrangerer Barnekreftforeningen «Kroppskunst mot barnekreft» lørdag 16. februar.

Totalt 37 tatoveringsstudioer i Norge gir da alle inntekter for tatoveringer direkte til Barnekreftforeningen, og blant disse er altså The King Tattoo, både i Trondheim og Surnadal.

– Vi gjennomfører dette i Surnadal lørdag og i Trondheim på søndag, sier Ingrid Fiske Pedersen, som er samboer med tatovør Alex Art.

Til sammen har dette tiltaket tidligere år samlet inn over to millioner kroner til inntekt for barnekreftsaken, med et overveldende engasjement fra kundene.



Først til mølla

I praksis fungerer opplegget slik at kundene skriver seg opp på en liste når de kommer, så tatoverer Alex så mange han rekker over.

Denne typen opplegg er vanligvis meget populære, og Fiske Pedersen oppfordrer derfor interesserte kunder til å møte opp tidlig.

– Vi starter klokka 12 og holder på til vi er ferdige eller til jeg er helt utslitt, ler Alex, og anslår at han kommer til å tatovere i fem-seks timer.

Det settes av 20 minutter til hver tatovering, og kundene kan velge mellom en rekke rundt fem centimeter store motiver.

Lørdag er det kun kontant betaling som gjelder, og tatoveringene gjøres etter først-til-mølla-prinsippet.



– Vi må hjelpe og støtte hverandre

Det var Fiske Pedersen som tipset samboeren om barnekreftforeningens kampanje, og Alex tente umiddelbart på ideen.

– Da Ingrid fortalte meg om dette kjente jeg med en gang at jeg hadde lyst til å bidra.

Tatoveringsartisten forteller at det er viktig for ham å støtte opp om gode saker.

– Det er så viktig at vi støtter og hjelper hverandre her i verden, og ikke bare tenker på oss selv, sier han, og legger til:

– Jeg skulle gjerne gjort slike ting hele tida.



Fornøyde kunder

En av Alex’ faste kunder er Ole Ivar Kvande, som forteller at han har tatt alle tatoveringene sine hos The King Tattoo. Han anbefaler tatoveringene til Alex Art på det varmeste.

– Det er utrolig bra at Alex åpnet fast studio i Surnadal. Jeg er veldig fornøyd med tatoveringene jeg har tatt her, sier han, mens han venter på å begynne på en ny tatovering – denne gang logoen til den amerikanske actionfilmen «xXx» fra 2002 – i nakken.

Han får raskt støtte av Anita Røen Svensli, som akkurat er ferdig med sin nyeste tatovering – en sløyfe til støtte for sykdommen Ehlers-Danlos Syndrom.

– Jeg er veldig fornøyd, og opplegget på lørdag høres helt genialt ut. Her må folk komme tidlig for å skrive seg på lista, sier Svensli.

Etter aksjonen i helga vil Alex Art finne flere gode formål han kan støtte gjennom å tatovere folk.

– For meg er det bare morsomt å lage tatoveringer, og jeg bryr meg ikke om penger. Jeg er rik på livet, ler han, og setter opp et bredt, smittende glis.



Alex Art er i gang med den nyeste tatoveringen til Ole Ivar Kvande.



– Jeg må bli litt til, slik at jeg får se om det er vondt å ta tatovering i nakken, sier Anita Røen Svensli (t.h.), som nettopp er ferdig med sin egen tatovering. – Jeg ser ikke bort fra at denne kanskje blir litt hardbar, svarer Ole Ivar Kvande.



Anita Røen Svensli viser fram sin nyeste tatovering, sløyfa til sykdommen Ehlers-Danlos Syndrom.