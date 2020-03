Tar med kundene til Svalbard på scootersafari

– Vi har jobbet en god del med dette i vinter, så kom koronaviruset omtrent midt oppi lanseringa. Nå håper vi at folk ser litt lenger fram, og har lyst til å ha noe å glede seg til når situasjonen rundt viruset roer seg.

Det sier Odd Inge Kvernberg, daglig leder i Polaris Nordmøre.

Han fortsetter:

– Vi ønsker å invitere med alle samarbeidspartnere og kunder på tur til Svalbard. Ved å bestille turen gjennom oss, får folk en rabattert pris på hele opplegget.

Avreise blir om nøyaktig et år, lørdag 20. mars 2021, mens hjemreise er torsdag 25. mars.

Bakgrunnen for at Polaris Nordmøre nå lanserer Svalbard-tur, er at Erik Pettersen ved SmartReiser i Trondheim leide inn Inga Dalsegg som ansvarlig for kunst- og kulturarrangementer på firmaets mange pakkereiser.

– Min første tur med dem blir til Kaukasus, med Georgia og Aserbajdsjan, i oktober i år, sier Dalsegg, som kan glede seg over at den turen ble utsolgt på ei helg, og at det nå er venteliste for å være med til Kaukasus.

– Jeg må innrømme at jeg ikke hadde forventet at det skulle bli fullt, for vanligvis tar det litt tid å selge inn reiser med helt nye guider. Men det at Kaukasus-turen ble fulltegnet så raskt, gjorde at SmartReiser bestemte seg for å smi mens jernet var varmt, sier Dalsegg, og viser til Svalbard-turen neste vår, der hun blir med som guide.

Dalsegg fortsetter:

– Jeg liker nye utfordringer og nye opplevelser, så da SmartReiser spurte meg om å samarbeide om turen til Svalbard, sa jeg "Ja" med én gang. Da svarte jeg også at jeg ønsket at vi tok kontakt med Polaris Nordmøre for å se om vi kunne få til noe sammen. Jeg liker litt utradisjonelle samarbeid, og tror dette kan bli vinn-vinn for både dem og meg.

Og Odd Inge Kvernberg og resten av Polaris Nordmøre setter veldig stor pris på henvendelsen.

– Det er veldig stas at de kom til oss, men vi ble jo litt tatt på senga, og ante ikke hva vi gikk til da vi hadde det første møtet. Likevel fatta vi interesse med én gang, for dette er spennende saker, sier han.



På snøscooter til Pyramiden og Barentsburg

Både Odd Inge Kvernberg, Arild Elshaug og Inga Dalsegg skal selv være med på turen til Svalbard i mars neste år.

– Så vi blir altså tre rindalinger, som skal sørge for at folk har det bra på tur, sier Kvernberg.

Han og Elshaug skal være gruppeledere, og legge til rette for Polaris Nordmøres samarbeidspartnere og kunder.

– Vi skal sørge for å ha Polaris-snøscootere klare, og være med på å bygge opp under hele opplevelsen. Den er tufta på naturopplevelser og dyreliv, med isbjørn og alt annet man finner på Svalbard.

I løpet av turen vil deltakerne også få muligheten til å lære mer om historien rundt Svalbard og Norge.

Kvernberg forteller videre om opplegget:

– Planen er at alle skal bli godt kjente, og vi vil både styrke- og skape nye relasjoner. Fokus blir på det sosiale, på den gode maten og den gode praten.

I tillegg kunstneriske innslag i regi av Dalsegg, blir det en tredagers skutersafari fra basen i Longyearbyen til Pyramiden og Barentsburg.

Pyramiden var en russisk, og senere sovjetisk bosetning, som ble avfolket vinteren 1998. Dette som en direkte følge av at selskapet Trust Arktikugol i april samme år stengte kullgruvedriften der.

– Vi skal overnatte der, og få en guidet tur der vi får høre om Pyramidens spennende historie. Det blir en todagers tur med snøscooter dit og tilbake, og i tillegg blir det altså scootertur til Barentsburg også, sier Kvernberg.

Han forteller at det åpnes for påmelding nå, og fram til rundt månedsskiftet april/mai i år.

– Det er begrenset hvor mange plasser vi har, så folk bør ikke vente for lenge med å melde seg på, sier han, og legger til:

– Den rabatterte totalpakken man får gjennom oss, inneholder omtrent alt man trenger, bortsett fra skuterleie. Der skal vi ordne en egen avtale, i samarbeid med Polarisforhandleren på Svalbard og importøren Polaris Norway i Askim.



Handler om å gi tilbake

Polaris Nordmøre-sjefen sier at turen for dem blant annet handler om å gi noe tilbake til kunder og samarbeidspartnere.

– Vi lager en totalopplevelse for kundene våre, for å styrke relasjoner og gi litt tilbake. Dette er også en flott mulighet til å spleise i hop kunder og samarbeidspartnere som ikke kjenner hverandre fra før, sier Kvernberg, og legger til:

– Meg bekjent er det ingen andre forhandlere som har gjort det samme, i hvert fall ikke i vårt distrikt.

Nå håper han at folk har lyst til å melde seg på.

– Jeg håper og tror at det blir en suksess, og hvis det blir det, ser vi ikke bort fra at det blir flere turer. Men det kommer selvfølgelig an på om folk har interesse for det.

Kvernberg understreker at det er snakk om tur i mars neste år, når koronavirussituasjonen forhåpentligvis er en annen enn i dag.

– Denne turen er såpass langt fram i tid at det ikke skal være noe problem verken å spare tenker eller å planlegge ferie. Og det kan være ekstra godt å ha noe å se fram til akkurat nå, når de fleste sitter hjemme, sier han.



Arild Elshaug, Inga Dalsegg og Odd Inge Kvernberg (Foto: Polaris Nordmøre).



