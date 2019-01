Tar ikke gjenvalg som ordfører

- Jeg har vel for så vidt bestemt meg for en god stund siden, men jeg har samtidig holdt det litt åpent og latt partiet få arbeide med saken. For jeg er veldig opptatt av at Rindal skal være en Senterpartistyrt kommune, og derfor selvsagt også opptatt av at Senterpartiet skal ha en god liste og en god ordførerkandidat, sier Heggem.

Han forteller at han har fått lov til å holde dette litt for seg sjøl, inntil han nå er rimelig trygg på at det blir ei bra liste. Men vi får ikke ut av han hvem som står på Senterpartiets liste til høstens valg.



Over 30 år som politiker

Ola T Heggem begynte i kommunestyret i Rindal i 1988. Den gangen hadde han ikke noen politiske erfaring eller bakgrunn i det hele tatt.

- Det var kanskje til og med litt tilfeldig hvor jeg havnet politisk. Ikke ideologisk, vel å merke, men partiene er såpass like i bygda her at jeg kunne kanskje ha havnet i et annet parti også. Rikspolitisk kunne jeg også ha havnet et annet sted. Jeg var, og er, veldig rødgrønn. Men det var de lokale forbildene som gjorde at det egentlig ikke var noen tvil.

Han forteller at det var Jon Kristian Aune og Oddvar Evjen som spurte om han ville stå på liste den gangen, og det var de to som backet han opp fire år etterpå, da han litt overraskende ble spurt om å stille som ordførerkandidat.



Skulle være bonde

- Jeg har vært heltidspolitiker siden 1992. Hvis noen midt på 90-tallet hadde fortalt meg at jeg skulle fortsette med det til jeg ble pensjonist, så hadde jeg selvsagt ledd godt og blånekta på det. Men slik ble det altså. Det var i alle fall ikke planlagt.

- Jeg skulle være en liten bonde, og det er fortsatt en liten bonde i meg. Jeg skulle kanskje spe på med litt salg og dialog med folk. Og så er det vel salg av budskap jeg har holdt på med. Jeg har hatt mye med folk å gjøre, og jeg er veldig takknemlig for det jeg har fått lov til å være med på. Det ble en lang reise, men jeg synes det har gått veldig fort også.

- Hva skal du gjøre nå da, når du slutter som ordfører?

- Jeg blir jo 67 år i mai. Men, jo, jeg er innstilt på å ha noe å holde på med. Jeg kommer sikkert til å være litt aktiv, både i lokalpolitikk og regionalt. Jeg kommer nok i alle fall til å ha noe meninger, kanskje også i rikspolitikken. Det kan nok dukke opp et leserinnlegg i Nationen, sier han.

- Men ellers har jeg ingen spesielle planer. Jeg har lyst til å reise litt. Og etter at jeg halvveis tok denne beslutningen i fjor høst så hadde det virkelig vært vanskelig å motivere seg for å snu. Man ramler liksom litt ned. Men jeg håper at det ikke skal prege meg i jobben, for det er mye å gjøre her fram til høsten.

- Men du skal fortsatt være bonde?

- Ja. Jeg vet jo ikke hvor lenge jeg orker å holde på med dyra. Men jeg har hatt mye glede av dem. Det er én ting å stå litt tidligere om morgenen for å ta fjøsstellet. Men de gangene jeg kommer hjem fra arbeid, lager middag, og så må i fjøset før jeg skal ut igjen, da kunne jeg tenkt meg å ikke ha fjøs.



- Vi fikk gjort veldig mye

Heggem setter stor pris på de åra han fikk i rikspolitikken. Det lærte han veldig mye av, og han tror at kanskje også lokalsamfunnet har hatt nytte av det i etterkant. Den første perioden da han kom tilbake som ordfører var heftig, synes han. Senterpartiet gjorde et knallvalg og fikk 10 av 17 representanter i kommunestyret.

- Det var mange forskjellige, til dels triste, omstendigheter i gruppa vår som gjorde perioden litt spesiell. I tillegg var vi veldig offensive og fikk gjort veldig mye. Jeg er veldig stolt av det vi gjorde i den perioden, slår han fast.

- I tillegg til de investeringene møtte vi en driftsutfordring som gjorde at vi, stikk i strid med hva en gammel ordfører bør gjøre, la ned en grendaskole og innførte eiendomsskatt. Jeg mener at det var helt nødvendig, og at det var å vise ansvarlighet. Vi fikk nok litt betalt for ansvarligheten, men ble også straffet for upopulære vedtak i valget som kom etterpå. Vi var jo forberedt på det.



En spesiell periode

Den siste ordfører-perioden har vært mye preget av reformer. Det har vært kommunereform, regionreform, Trøndelags-søknad og kommunestyret var delt i spørsmålet om kommunestruktur.

- I tillegg gikk det enda fortere og ble enda tristere enn jeg hadde sett for meg hjemme. Så dette har også vært en spesiell periode, sier Heggem.

I denne siste perioden har ikke Senterpartiet i Rindal fått utført like mye som i den forrige perioden. Men han påpeker at om man leser programmet som Senterpartiet gikk til valg på så har de fått gjennomført veldig mye av det som står der, og enda litt mer, selv om partiet nå ikke sitter i flertall.

- Vi har ikke lovet mange nybygg eller prosjekter, og vi har gjort det vi har lovet i stor grad, tror jeg. Det viktigste du gjør i slutten av en periode er å legge fram et politisk regnskap som viser at du faktisk har programmet litt i bakhodet.



Kommer til å savne dette livet

Heggem synes det er vemodig å slutte i jobben som ordfører, samtidig som han gleder seg til at dagene skal bli litt annerledes.

- Men jeg kommer til å savne dette livet, det er jeg ikke i tvil om.

Han har også hatt mange verv, bl.a. i Skiforbundet, og som fylkesleder og sentralstyremedlem i Senterpartiet.

- Om det hadde vært nødvendig, det kan man jo lure på. Men jeg blir litt fanget når jeg engasjerer med i noe. Jeg er opptatt av å finne løsninger, og er sikkert litt ærekjær på egne vegne. Det er vel litt derfor at man tar på seg slike verv, tror jeg.

Han tror det blir spesielt og litt rart å slutte i jobben etter så mange år, men han har allerede begynt å venne seg til tanken. Han er helt sikker på at det er bra for han selv, og han tror også at det er bra for lokalsamfunnet. Han var også inne på tanken om å trekke seg før forrige valg, forteller han.



Vil ikke bli syvende far i huset

- Jeg kommer nok ikke til å slippe helt taket i lokalpolitikken. Men jeg er veldig opptatt av at Senterpartiet skal bruke meg til det de vil, og at jeg ikke skal utpeke meg selv til den syvende far i huset, smiler han.

- Det er klart at jeg har mye erfaring, og har nettverk og kjenner folk langt utover det som er vanlig for en bygdaordfører. Så langt det er mulig skal jeg forsatt bidra med det, men i en annen posisjon. I fellesskap med de som skal styre partiet videre skal jeg sørge for at jeg ikke bli en "syvende far" som må spørres om alt.

- Men du står på lista til valget til høsten også?

- Ja, jeg gjør kanskje det. Det er vel det eneste navnet du får fra lista i dag, i så fall. Hvis nominasjonsmøtet ser nytten, så har jeg sagt meg villig til det, men jeg blir ikke skuffet om jeg ikke blir med på lista, heller. Hvis jeg blir med så er det for å bidra, og ikke for at jeg skal ivareta meg sjøl, avslutter Ola T Heggem.



Nominasjonsmøtet i Rindal Senterparti blir i midten av februar, men forhåpentligvis får vi mulighet til å presentere partiets nye ordførerkandidat før den tid.