Tapte nøkkelkamp

I sesongens aller første kamp feide Surnadal søndagens motstander av banen og vant hele 29 - 15. Siden den gang har Surnadal spilt èn uavgjort, og tapt resten. Enda verre har det gått for Sverresborg 3 som før helgas oppgjør kun stod med èn seier. Med 2 poeng var Sverresborg 3 plassert nest sist på tabellen, og Surnadal med 3 poeng på plassen over. Rapp 2 med 2 poeng ligger under streken på tabellen i 4. divisjonsavdelingen.

Med dette som utgangspunkt var det en veldig viktig kamp for begge lag i Trondheim søndag kveld. Surnadal kom best i gang og ledet 3 - 0 etter 4 minutter. Hjemmelaget våknet og overtok ledelsen på stillingen 4 - 3. Sverresborg 3 beholdt ledelsen ut omgangen, og til pause var stillingen 12 - 9.

Kvarteret før slutt ledet Sverresborg 3 med ni mål på stillingen 21 - 12, og kampen var i realiteten avgjort. Surnadal hadde en god periode mot slutten av kampen, hvor de reduserte fem ganger før hjemmelaget fikk ballen i mål. Vertene hadde likevel god kontroll, og vant til slutt 25 - 20.

Sverresborg 3 passerte med dette Surnadal på tabellen, som nå er kun ett poeng unna Rapp 2 på nedrykksplass.

Fungerende trener, Roar Bævre, sier til Trollheimsporten av de ble hardt straffet for angrepsfeil.

- Vi møtte et helt annet lag enn vi gjorde i første kamp mot Sverresborg 3. Gjorde vi feil i angrep, så fikk vi kontringer i mot med en gang. Da havnet vi bakpå i målprotokollen, og det ble vanskelig for oss. I enkelte perioder fikk vi fart i ballen, og spilte god håndball. Det tar vi med oss videre, sier Bævre som ikke tror spillerne blir stresset av tabellsituasjonen.

- Jeg har ikke inntrykk av det. Stemningen var god i garderoben etter kampen, og vi ser fremover mot neste kamp. Men det er klart; vi må snart ta flere poeng, sier han.

Bævre fungerer som vikartrener for 4. divisjonslaget etter at Ole Magnar Ulvund trakk seg før jul. Bævre, som også er sportslig leder i håndballgruppa, sier at de næmer seg en løsning.

- Vi håper på å få på plass en ny seniortrener i løpet av den kommende uken, sier Bævre.

Neste kamp for Surnadal er førstkommende lørdag. Da kommer ubeseirede NTNUI 2 til Surnadal idrettshall.

PS! Surnadal har foreløpig ikke møtt Rapp 2. De skal møtes 15.2 i Rosenborghallen og 15.3 i Surnadal idrettshall.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Thea Tiset

** Oddrun Husby

* Heidi Haltli

Se tabellen her

Kampfakta Sverresborg 3 - Surnadal 25 - 20 ( 12 - 9 )

Heidi Haltli

Thea Tiset 6

Sara Forslund

Mali Bæverfjord 1

Line Mogstad 3

Ingunn Heggset

Anja Ranes

Line Indergård 1

Mia Larsen Faksnes 1

Oddrun Husby 4

Hanne Dønnem 2

Jorunn E. Storholt 2