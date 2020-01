Tapte bortekampen mot Svorkmo/Noi

I desember spilte lagene uavgjort 24 - 24 i Surnadal idrettshall. Jevnt skulle det også bli i store periode av oppgjøret i Orklahallen onsdag.

Hjemmelaget Svorkmo/Noi kom best i gang, og ledet 6 - 1 etter seks minutter. Surnadal kjempet seg tilbake i kampen, og i det 22. spilleminutt utlignet Kine Bjørseth til 10 - 10. Drøye minuttet før pause satte Line Mogstad inn målet som sørget for at Surnadal ledet for første gang i kampen. Til pause var stillingen 13 - 14.

Hjemmelaget scoret de tre første målene etter hvilen, og beholdt ledelsen resten av kampen. Svorkmo/Noi vant til slutt med fem mål; 24 - 19.

Surnadal ligger fortsatt nest sist på tabellen med 3 poeng etter 10 kamper.

Lagkaptein Oddrun Husby oppsummerer kampen slik:

- Det var til tider mye bra. Vi jobber godt i forsvar, og her ønsker jeg å nevne Sara Forslund spesielt. Hun jobbet veldig godt i forsvar i dag. Laget jobbet også godt kollektivt, men det ble dessverre for mye stang ut for oss. Nå ser vi frem til hjemmekampen mot Skaun søndag. Da skal vi ta poeng, sier Husby.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Line Mogstad

** Connie Moen

* Kine Bjørseth

Kampfakta Svorkmo/Noi - Surnadal 24 - 19 ( 13 - 14 )

Sara Aune Reiten

Connie Moen 2

Elise Einum 2

Thea Tiset 2

Sara Forslund

Line Mogstad 6

Ingunn Heggset

Kine Bjørseth 5

Line Indergård

Anja Ranes 2

Oddrun Husby