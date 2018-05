Tapte bortekampen mot KFK

Surnadal gikk opp i ledelsen i det 10. spilleminutt, og kunne fort ha økt ledelsen etter to stolpeskudd av Ørjan Nes Haugen og Petros Simon Bokre. Like før pause dømte dommeren straffespark til KFK etter "hands" av en surnadalsspiller. Frustrerte spillere protesterte heftig, og fortsatte diskusjonen etter at dommeren blåste av førsteomgangen.

Surnadal startet andreomgangen bra, og hadde tilsynelatende kontroll på kampen. Mot spillets gang var det KFK som gikk opp i ledelsen i det 80. spilleminutt, og kun minuttet senere økte hjemmelaget ledelsen til 3 - 1. På overtid reduserte Sander Smevoll til 3 - 2, og flere mål ble det ikke på Kristiansund stadion.

Etter fem serierunder har Surnadal 9 poeng.

Neste seriekamp for Surnadal er mandag 21. juni. Da er det klart for lokaloppgjør mot Sunndal på Syltøran stadion.

Kampfakta KFK - Surnadal 3 - 2 ( 1 - 1 )

Mattis Fiske

Ørjan Nes Haugen

Vegar Brøske

Stein Todalshaug

Sander Smevoll

Tore Bæverfjord

Petros Simon Bokre

Sindre Hyldbakk Kvande

Lars Mogstad

Dan Blekken

Erik Kvendset Andersen



Robin Tørset Brøske

Kristian Ansnes

Erling Øie

Amen Hailu

Hallvard Næss

Geir Bævre

Bildet viser lagkaptein Vegar Brøske i aksjon mo KFK i fjor