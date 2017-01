Tap for seniorlagene

Ørsta 2 hadde ingen problemer med å vinne over Surnadal, og ledet 16 - 5 til pause. Sluttresultatet ble 34 - 13. Se kampfakta nederst i denne saken. Neste kamp for herrelaget er 4.2. Da kommer Bergsøy 2 til Surnadal idrettshall.

Damelaget møtte et rutinert og godt hjemmelag i Melhushallen, som forrige helg banket hardtsatsende Tynset med hele 7 mål. Surnadal, som spilte uten toppscorer Kine Bjørseth som var hjemme på grunn av sykdom, hang godt med i første omgang og leverte solid spill. Keeper Eirin Mogset spilte en god kamp, 18 år gamle Ana Pimentel (bildet) tok ansvar både i angrep og forsvar og Marte Dalsegg spilte sin beste kamp for sesongen. Til pause ledet Melhus/Gimse 15 - 12.

Surnadal fikk en dårlig start på andreomgangen, og ble hardt straffet for enkle angrepsfeil. Kontringsvillige trøndere sørget for at avstanden økte, og Surnadal klarte ikke å jobbe seg inn i kampen igjen. Selv om det til slutt ble et klart tap, viste Surnadal klar fremgang sammenlignet med siste kampene før juleferien. Neste kamp for damelaget er førstkommende søndag. Da kommer tabelljumbo Støren/Hovin/Trønder-Lyn på besøk. Spiller damene like godt som i førsteomgangen mot Melhus, bør seier og 2 poeng være innen rekkevidde.

Se tabellen for damelaget her og herrelaget her

Ørsta 2 - Surnadal 34 - 13 ( 16 - 5 )

Stian Faksnes

Karam Alhasan

Anders Moe Sæter 4

Helge Rodal 1

Joakim Halgunset 3

Mikkel Bæverfjord 1

Robin Tørset Brøske

Petter Mathisen Giæver 3

Magne Ranes 1

Rune Fjærvik

Melhus/Gimse 2 - Surnadal 31 - 23 ( 15 - 12 )

Eirin Mogset

Marte Dalsegg 4

Ana Pimentel 4

Mari Vattøy 2

Elinor Sæterøy 2

Hildegunn Henden Dalsegg 2

Johanne Vattøy Sæther 4

Ane Vasskog 2

Hanne Boge 2

Kristin Heggset 1

Siv Helen Mikkelsen



Foto: Lediard Foto