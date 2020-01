Tap & Tell – digitalisering med hammer

"Å utvikle teknologi handler i stor grad om å forvandle vanskeligheter til enkelheter. Tidlig i prosessen var Volvo bekymret for at det kunne bli tidkrevende å montere og registrere trådløse sensorer på vogntog. En semitrailer har jo fort 18 hjul og enkelte biler har enda flere. Vi ble derfor utfordret til å utvikle en løsning som gjør det mulig å montere og registrere sensorer så raskt og enkelt som mulig, og med minst mulig fare for menneskelig feil", skriver El-Watch AS på sin hjemmeside.

Tekst og bilde er lånt fra El-Watch sin hjemmeside og facebookside.





El-Watch AS er medlem av Trollheimsporten.