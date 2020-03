Tannleger med frivillig innsats for bygdesamfunnet

Erlend driver sin egen klinikk, mens Marlene jobber ved den fylkeskommunale tannklinikken i Surnadal. Torsdag i forrige uke kom meldingen om at tannlegene måtte stenge kontorene for å unngå spredning av Koronaviruset. Begge har fortsatt arbeidsoppgaver som akutthjelp og telefonvakt, men likevel har de tid til overs som de ønsker å benytte til frivillig arbeid i dagene som kommer.

Onsdag kveld postet Erlend følgende melding på Facebook:

-KORONAHJELP-

Hei. Tannlegegjerningen er satt på pause, så jeg og kona er tilgjengelig for oppdrag hvis noen trenger hjelp til handling, snømåking (kanskje til uka?) eller andre ting som du ikke har mulighet til pga isolat, karantene og/eller nedsatt immunforsvar.

Selv om du er i karantene og på papiret har lov til å dra på butikken, er det bedre at vi gjør det for deg/dere. La oss prøve å fortsatt holde antall smitta i bygda til et absolutt minimum.

Ta kontakt på PM eller på telefon 416 29 520. Selvfølgelig gratis. Del gjerne innlegget! Mvh Marlene og Erlend.

Responsen lot ikke vente på seg. Flere tok kontakt umiddelbart, og paret har levert varer til flere husstander i løpet av onsdag kveld. Torsdag går turen til apoteket.

- Vi er glade for å kunne hjelpe, og gjøre en innsats for andre i en tøff tid. Men vi tar våre forholdsregler, og er ikke i kontakt med folk. Vi plasserer varene ved ytterdøren, og tar selvsagt ikke imot kontanter, sier Erlend.

Tannlegeparet oppfordrer flere som har anledning til å bidra, og tipser om at sanitetsforeningene har et lignende tilbud.

Kun akuttbehandling ved tannlegekontorene

Når det gjelder tannlegetilbudet i bygda, så er det slik som alle andre steder i landet. Kun pasienter som er i en akuttsituasjon får behandling.

- Vi skal kun utføre nødvendig akuttbehandling. Med akutt menes ikke en liten mista fylling, eller at det iser i en fortann. Da er det uutholdelig tannpine der sterke smertestillende ikke hjelper, ofte kombinert med feber, store hevelser og nedsatt mulighet til å innta mat. Ved slike tilfeller er det bare å ringe, jeg er tilgjengelig på jobbtelefon hele døgnet, sier Erlend.

Hvis antibiotika ikke hjelper i en slik situasjon, må man komme seg i tannlegestolen. Klinikken må da ha omfattende smittevernsutstyr som heldekkende frakker («romdrakter»), visir og spesielle masker.

- Det er tomt på alle lagre rundt om, men det jobbes av fylket med å kunne tilby akuttbehandlinger i spesialtilpassa beredskapsklinikker i byene. Ut i fra hvordan situasjonen utarter seg, så er det mulig at vi må til Kristiansund å jobbe, sier Lund.